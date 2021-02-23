Беспощадный приговор Стерненко: активисты анонсировали протесты – когда и где будут собираться
Активиста Сергея Стерненко приговорили к 7 годам лишения свободы. Украинское общество возмутилось – в соцсетях анонсируют и призывают к масштабным протестам.
Источник:24 канал
Украинцы будут собираться на акции протеста в разных городах страны. В частности, в Киеве соберутся под Офисом Президента.
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Неравнодушные начнут выражать свое недовольство по приговору в 20:00.
Также протесты анонсировали во Львове. Там соберутся в центре города в 19:00.
Под судом, где объявляли приговор Стерненку, уже произошли первые столкновения.
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Стерненка осудили: главное
- Сергея Стерненко 23 февраля признали виновным в похищении Сергея Щербича с целью завладения его деньгами. Речь о 300 гривнах.
- По словам самого Стерненко, Щербич "титушка" и пророссийский коллаборант. Добавил, что все дело базируется только на показаниях Щербича.
- В соцсети достаточно бурно отреагировали на приговор.
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