Активиста Сергея Стерненко приговорили к 7 годам лишения свободы. Украинское общество возмутилось – в соцсетях анонсируют и призывают к масштабным протестам.

Украинцы будут собираться на акции протеста в разных городах страны. В частности, в Киеве соберутся под Офисом Президента.

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Неравнодушные начнут выражать свое недовольство по приговору в 20:00.

Также протесты анонсировали во Львове. Там соберутся в центре города в 19:00.

Под судом, где объявляли приговор Стерненку, уже произошли первые столкновения.

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