В Житомире проходят протесты из-за приговора активисту Сергею Стерненко. Правоохранители задерживают людей.

Люди стояли с плакатами, флагами Украины и УПА и скандировали "отпустите".

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Что происходило в Житомире

Активисты на центральной площади в Житомире начали жечь шины. Очевидцы в сети пишут, что полиция "паковала" их.

Мы выходим на улицы наших городов не за Стерненко, а за себя! Потому что не можем больше жить в стране, где власть бросает за решетку активистов и музыкантов, но отпускает мусоров, которые убивают детей, насилуют женщин, фальсифицируют дела,

– заявила активистка Чепюк.

На видео видно, как между правоохранителем и митингующим возникла потасовка. Несмотря на задержания, демонстранты продолжили акцию.

Что говорят в полиции

В Житомирской полиции заявили, что задержанные активисты находятся в участке. Однако объяснить детали и причины задержания обещают позже.

Смотрите видео задержаний 18+ (присутствует нецензурная лексика):

Почему в Украине вспыхнули протесты

Украинцы выходят на протесты из-за приговора Стерненко. Митинги уже анонсировали в 20 городах Украины.

Стерненко приговорили к 7,3 года тюрьмы. Дело касается похищения Сергея Щебича. Стерненко якобы хотел завладеть его 300 гривнами.

Сам активист назвал дело политизированным.



Приговор Стерненко / Инфографика 24 канала