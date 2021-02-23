Протесты из-за приговора Стерненко: в Житомире правоохранители жестко задерживают людей – видео
В Житомире проходят протесты из-за приговора активисту Сергею Стерненко. Правоохранители задерживают людей.
Источник:фейсбук Юлии Чепюк
Люди стояли с плакатами, флагами Украины и УПА и скандировали "отпустите".
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Что происходило в Житомире
Активисты на центральной площади в Житомире начали жечь шины. Очевидцы в сети пишут, что полиция "паковала" их.
Мы выходим на улицы наших городов не за Стерненко, а за себя! Потому что не можем больше жить в стране, где власть бросает за решетку активистов и музыкантов, но отпускает мусоров, которые убивают детей, насилуют женщин, фальсифицируют дела,
– заявила активистка Чепюк.
На видео видно, как между правоохранителем и митингующим возникла потасовка. Несмотря на задержания, демонстранты продолжили акцию.
Что говорят в полиции
В Житомирской полиции заявили, что задержанные активисты находятся в участке. Однако объяснить детали и причины задержания обещают позже.
Смотрите видео задержаний 18+ (присутствует нецензурная лексика):
Почему в Украине вспыхнули протесты
- Украинцы выходят на протесты из-за приговора Стерненко. Митинги уже анонсировали в 20 городах Украины.
- Стерненко приговорили к 7,3 года тюрьмы. Дело касается похищения Сергея Щебича. Стерненко якобы хотел завладеть его 300 гривнами.
- Сам активист назвал дело политизированным.
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