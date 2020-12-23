ФЛП и наемным работникам с 22 декабря начали выплачивать единовременную финансовую помощь в 8 тысяч гривен. Ее уже получили более 280 тысяч человек.

Как предприниматели комментируют выплаты и что думают об усилении карантина – в прямом эфире 24 каналу рассказал Руслан Соболь, председатель Ассоциации владельцев предприятий малого и среднего бизнеса.

Важно ФЛП и наемные работники получат выплаты на сумму 2,2 миллиарда гривен: детали

По его словам, 8 тысяч гривен – это однозначно лучше, чем ничего. Ведь это – хоть какая-то моральная поддержка. Благодаря этому ЧП понимает – он не один, его беду видят, государство пытается его поддержать.

"Конечно, это не компенсирует потери, которые уже получил реальный сектор экономики и которых он будет испытывать в будущем. Покупательная способность падает, к сожалению. А ограничительные меры с 8 января ужесточатся", – отметил Соболь.



В Украине будут действовать новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

Отношение ФЛП к усилению карантина

Как пояснил Соболь, реакция на усиление карантина в Украине зависит от региона. Киев, например, морально готов к ограничениям именно в этот период. Ведь тогда традиционно есть экономический спад, а покупательная способность – низкая.

А вот на Западе все наоборот – там это туристический сезон. Там предприниматели очень недовольны. Ведь выручка именно за то время позволяют им прожить до апреля,

– подчеркнул эксперт.

О протестах предпринимателей

Соболь отметил, что протесты ФЛП точно повлияли на желание президента Зеленского создать Координационный совет, где обсудят проблемные вопросы. По его мнению, это как раз то слабое место, в которое всегда попадали чиновники.

"Они всегда считали, что любой принятый закон будет "на ура" принят реальным сектором экономики. Но никогда с ними никто не советовался. О том, как они оценивают инициативы, чего ожидают, за что переживают", – отметил он.

Обратите внимание Протесты ФЛП в Киеве: митингующие пришли к друзьям Зеленского

И добавил, надеется, что такой Координационный совет при ОГА и ОП станет хорошим коммуникационной площадкой. Благодаря этому многие вопросы могут исчезнуть сами собой.

Ведь люди сейчас на улицах не потому, что им нечем заняться. Преимущественно это из-за страха и непонимания процесса, что же происходит,

– пояснил Соболь.

"Человеку страшно, когда он этого не понимает. К сожалению, этот страх подхватывают разные политические силы и используют его в своих целях", – подытожил председатель Ассоциации владельцев предприятий малого и среднего бизнеса