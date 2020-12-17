Протесты ФОП, которые проходят на Майдане Независимости в Киеве, "расшатали" политики. Эти акции начались еще тогда, когда кассовые аппараты не были отсроченными, а пакет – не принятым.

По инерции протест еще частично остается, потому что не все участники акции понимают, что уже приняли, а что нет. Об этом рассказал политолог Олег Саакян в программе "6/9" на 24 канале.

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По его словам, когда происходят подобные акции, то обычно выдвигают протестующие 1 – 3 требования, но не около 6, как это происходит теперь.

Становится понятно, что таким образом пытаются охватить как можно больше людей, а это уже искусственная вещь,

– заявил Саакян.

По мнению политолога, если граждан что-то беспокоит, то они выходят на протест, забывая все остальное, потому что их "достала несправедливость". Зато теперь аудитория выдвигает много разных требований.

Саакян отметил, что некоторые из них даже противоречат друг другу, ведь касаются совершенно разных категорий.

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Политолог рассказал, что сейчас на протестах есть некоторые предприниматели, для которых ситуация в Украине является наболевшей. Однако есть и участники, которых туда привезли с определенной целью.

Протесты ФЛП в Киеве: коротко