Украинцы массово вышли на акции протеста в поддержку активиста Сергея Стерненка, которого приговорили к 7,3 годам лишения свободы. Они считают приговор несправедливым. Если и в дальнейшем судебной реформы не будет – протесты вспыхнут значительно масштабнее.

Такое мнение высказал экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Он отметил, что протесты 23 февраля показали, что для украинцев одним из приоритетов является вопрос справедливости и безопасности.

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По словам Рябошапки, люди увидели, что нет в Украине справедливого суда. Именно поэтому для президента Владимира Зеленского приоритетом должна быть настоящая судебная реформа, радикальные меры по очистке и перезагрузке судебной власти.

"Президент 1,5 года обещает судебную реформу. Прошел год, мы получили ситуацию – Стерненко осудили и украинцы вышли с требованием, чтобы их право было реализовано", – сказал экс-генпрокурор.

Если президент будет тянуть с реформой – имитация ничего не изменит и протесты будут еще более массовыми. Тогда у Банковой не будет другого выбора, чем послушать людей,

– заявил Рябошапка.

Сколько времени нужно на судебную реформу

Экс-заместитель генпрокурора Виктор Чумак отмечал, что на судебную реформу Украине необходимо 2 года. В то же время Рябошапка заверил, что это слишком много – в Украине нет столько времени.

"Украина не имеет 2 лет, мы должны это сделать гораздо быстрее. Мы делали переоценки прокуроров за 1 год, а их более 10 тысяч. Судей вдвое меньше, поэтому эту процедуру можно было бы реализовать за полгода", – подчеркнул он.

Также, как отметил Рябошапка, несколько месяцев необходимо, чтобы принять законопроект о судебной ветви власти.

Протесты в поддержку Стерненко: что известно

Сергея Стерненка приговорили к 7,3 года лишения свободы якобы за похищение человека с целью завладения 300 гривнами.

Украинцев возмутило решение, потому в разных городах 23 февраля, в день объявления приговора, вспыхнули массовые протесты в поддержку активиста.

В частности, на Банковую киевлян не пускали правоохранители. Из-за этого между протестующими и силовиками произошли столкновения.