За все время независимости Беларуси в 2020 году репрессии против журналистов были самыми жесткими. В частности, во время протестов силовики задерживали сотни работников СМИ. Кроме этого, у журналистов фиксировали раны и гематомы в результате избиения.

С начала года журналистов задерживали 477 раз. Такие данные обнародовала Белорусская ассоциация журналистов, сообщает Naviny.by.

Интересно Лукашенко перестал быть "бацькой", – журналистка о протестах в Беларуси

Стоит отметить, что многих журналистов задерживали неоднократно.

Причина задержаний

Самой главной причиной в 2020 году стали протесты против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Именно после 9 августа, когда состоялись выборы президента Беларуси, таких случаев стало больше.

Наказание для журналистов

Как известно, 15 журналистов находятся под уголовным преследованием, еще 9 – в следственных изоляторах, против них возбуждены уголовные дела.

Работники медиа 97 раз отбывали административный арест, общее количество дней пребывания за решеткой – более 1200.

Случаи насилия

Примерно 62 журналиста были жертвами насилия со стороны силовиков.

К слову. Во время протестов в августе силовик специально целился, чтобы выстрелить из огнестрельного оружия в журналистку "Нашей Нивы" Наталью Лубневскую. Она все же пострадала. Видео выстрела можно посмотреть здесь.

Штрафы и прекращение работы

За 2020 год 4 белорусские газеты были вынуждены остановить работу – новые выпуски не появлялись.

Во время протестов ограничивали доступ к более 50 сайтам СМИ и общественно-политическим ресурсам.

Сумма штрафов отдельным журналистам и СМИ достигла почти 60 тысяч рублей – это 660 тысяч гривен.

Протесты в Беларуси: последние новости