Протесты в Беларуси: сколько журналистов задержали в 2020 году
За все время независимости Беларуси в 2020 году репрессии против журналистов были самыми жесткими. В частности, во время протестов силовики задерживали сотни работников СМИ. Кроме этого, у журналистов фиксировали раны и гематомы в результате избиения.
С начала года журналистов задерживали 477 раз. Такие данные обнародовала Белорусская ассоциация журналистов, сообщает Naviny.by.
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Стоит отметить, что многих журналистов задерживали неоднократно.
Причина задержаний
Самой главной причиной в 2020 году стали протесты против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Именно после 9 августа, когда состоялись выборы президента Беларуси, таких случаев стало больше.
Наказание для журналистов
Как известно, 15 журналистов находятся под уголовным преследованием, еще 9 – в следственных изоляторах, против них возбуждены уголовные дела.
Работники медиа 97 раз отбывали административный арест, общее количество дней пребывания за решеткой – более 1200.
Случаи насилия
Примерно 62 журналиста были жертвами насилия со стороны силовиков.
Штрафы и прекращение работы
- За 2020 год 4 белорусские газеты были вынуждены остановить работу – новые выпуски не появлялись.
- Во время протестов ограничивали доступ к более 50 сайтам СМИ и общественно-политическим ресурсам.
- Сумма штрафов отдельным журналистам и СМИ достигла почти 60 тысяч рублей – это 660 тысяч гривен.
Протесты в Беларуси: последние новости
- Традиционно белорусы выходят на марш в воскресенье. Так случилось и 27 декабря 2020 года. Марш состоялся в нескольких городах одновременно.
- Марши и пикеты продолжались и в Минске, Гродно и Жодино.
- Всего в этот день правоохранители задержали по меньшей мере 20 митингующих.
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