Беларусь подписала соглашение о сотрудничестве с Федеральной службой войск нацгвардии России. Следовательно, если белорусские силовики начнут еще более жестокие разгоны протестов вместе с Росгвардией, то протесты в стране могут перейти в "горячую фазу".

Но ее вызовет само решение о привлечении российских силовиков. Ведь общество в стране будет открыто противостоять попыткам внешнего вмешательства. Об этом в эфире 24 канала рассказал лидер белорусского движения "За свободу" Юрий Губаревич.

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Он отметил, что это решение властей является прямым нарушением белорусской Конституции. Согласно ей, невозможно иметь на территории Беларуси представителей военных или силовых структур из других стран. Тем более, если они еще и участвуют в разгонах протестов и противодействуют мирным жителям.

Активист вспомнил, что в первые дни недели серьезных протестов возникал разговор о введении Росгвардии для помощи белорусским силовикам. Сейчас белорусские представители Лукашенко вернулись к этой теме.

Наверняка считают, что не могут справиться собственными силами. Вероятнее всего, что это является попыткой запугать протестующих,

- отметил он.

И добавил, что люди продолжают массово выходить на протесты. Поэтому Лукашенко не видит другого варианта решения проблемы, как усиление силового давления.

В КГБ Беларуси заявили, что готовятся к "горячей войне"

Глава КГБ Иван Тертель заявил, что в стране якобы реализуют сценарий "цветной революции". Поэтому власть даже готовится к варианту "горячей войны".

По мнению Юрия Губаревича, это может свидетельствовать, что власть прекрасно понимает сегодняшнее состояние белорусского общества. И то, что проблему для Лукашенко, связанную с протестами, не удалось решить.

"И вряд ли власть сможет это сделать ближайшие 1,5-2 года. Об этом также заявил глава КГБ", – подытожил белорусский активист.

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