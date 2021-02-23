На Банковой продолжаются протесты в поддержку активиста Сергея Стерненко. Митингующие забрались на крышу проходной Офиса Президента.

Правоохранители сгоняли протестующих с крыши. Один человек спрыгнул сам.

Важно В Киеве на протестах из-за приговора Стерненко столкновения: есть пострадавшие

На видео видно, как правоохранители ведут несколько человек на крыше. Протестующие в то время скандируют "Ганьба".

Заметим, что на акциях протеста в Киеве собрались несколько тысяч человек. Силовики усилили меры безопасности, привлекая Нацгвардию

Что известно о протестах

Митинги в поддержку Стерненко вспыхнули во многих городах Украины.

В Киеве митинги переросли в столкновения с правоохранителями. Уже есть пострадавшие и 17 задержанных.

Протестующие на Банковой сорвали с силовиков шлемы и жгли их.

Кроме Киева, масштабные акции протеста происходят во Львове, Харькове, Житомире и других.

Приговор Стерненко: коротко

Стерненко приговорили к 7,3 года тюрьмы. Дело касается похищения экс-депутата Сергея Щебича. Стерненко якобы хотел завладеть его 300 гривнами.

Сам активист назвал дело политически мотивированным и отметил, что будет подавать апелляцию.



Приговор Стерненко / Инфографика 24 канала