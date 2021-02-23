Протестующие вылезли на крышу проходной Офиса Президента: силовики их сгоняли – видео
На Банковой продолжаются протесты в поддержку активиста Сергея Стерненко. Митингующие забрались на крышу проходной Офиса Президента.
Источник:24 канал
Правоохранители сгоняли протестующих с крыши. Один человек спрыгнул сам.
Важно В Киеве на протестах из-за приговора Стерненко столкновения: есть пострадавшие
На видео видно, как правоохранители ведут несколько человек на крыше. Протестующие в то время скандируют "Ганьба".
Заметим, что на акциях протеста в Киеве собрались несколько тысяч человек. Силовики усилили меры безопасности, привлекая Нацгвардию
Что известно о протестах
- Митинги в поддержку Стерненко вспыхнули во многих городах Украины.
- В Киеве митинги переросли в столкновения с правоохранителями. Уже есть пострадавшие и 17 задержанных.
- Протестующие на Банковой сорвали с силовиков шлемы и жгли их.
- Кроме Киева, масштабные акции протеста происходят во Львове, Харькове, Житомире и других.
Приговор Стерненко: коротко
- Стерненко приговорили к 7,3 года тюрьмы. Дело касается похищения экс-депутата Сергея Щебича. Стерненко якобы хотел завладеть его 300 гривнами.
- Сам активист назвал дело политически мотивированным и отметил, что будет подавать апелляцию.
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