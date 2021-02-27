В субботу, 27 февраля, организаторы протестов в поддержку Сергея Стеренко предупредили о завершении мирных акций под Офисом Президента. Если власть не выполнит ряд требований, 7 марта в Украине объявят о начале бессрочных протестов.

На Банковой протестующие озвучили совместное заявление организаторов акции, друзей и адвокатов Стерненка. В ней говорится о требованиях к президенту Владимиру Зеленскому.

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У Зеленского есть неделя, чтобы освободить Стерненко. Мы призываем всех прийти. 7 марта объявляем акцию бессрочной,

– подчеркнули организаторы.

Они также добавили: "Господин президент, у вас есть ровно неделя".

Что требуют протестующие

Немедленно освободить Стерненко;

Обновить судебную систему и перезапустить Высший совет правосудия;

Избрать новых членов судебных органов во время честного конкурса.

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23 февраля в Украине начались первые протесты в поддержку Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам заключения. Эпицентром акции стала улица Банковая. Там пострадали около 40 протестующих.

27 февраля протесты возобновились. Люди вышли на улицы в Киеве, Одессе, Днепре, Луцке и других городах.

В Киеве колонна протестующих двинулась к Офису генпрокурора Ирины Венедиктовой. Организаторы акции заявили, что "именно ее руками Кремль посадил Сергея Стерненко".

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