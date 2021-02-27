Справедливость Стерненко – справедливость всем: протестующие назвали 2 свои требования
В Киеве и других украинских городах 27 февраля возобновились акции протеста в поддержку Сергея Стерненко. Активисты назвали 2 свои требования, касающиеся реформ и освобождения Стерненко.
Источник:Фейсбук Сергея Стерненко
В Украине протестуют против осуждения Стерненко к 7 годам пребывания в тюрьме. Активисты озвучили свои требования.
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Требования протестующих
- немедленно освободить из тюрьмы Сергея Стерненко и других политических заключенных;
- обновить судебную систему, а именно перезапустить Высший совет правосудия. Новых членов этих органов требуют набрать в честном конкурсе.
Протестующие отмечают, что справедливость Стерненко означает справедливость всем.
Приговор Стерненко: что известно
- Приморский суд Одессы 23 февраля приговорил Стерненко к 7 годам и 3 месяцам заключения с конфискацией половины имущества. Дело касается похищения депутата с целью завладения его 300 гривнами.
- Сам Стерненко ранее заявлял, что все дело базируется только на показаниях Щербича. Активист заявил, что приговор против него является политически мотивированным решением, которое продиктовали судьи.
- После оглашения приговора украинцы начали выходить на улицы с протестами. Вечером 23 февраля митинговали более чем в 20 городах Украины, а также в польской Варшаве.
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