Руководитель Управления государственной охраны Сергей Рудь считает, что правоохранители не допустили провокаций 20 марта под стенами ОП. Те, кто "навандалил" должен отвечать за свои действия и УГО будет этому способствовать.

Рудь подчеркнул: согласно Конституции каждый человек имеет право на мнение и высказывание. Этого никто не запрещает, а люди могут приходить на Банковую и демонстрировать свою позицию.

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До провокаций не дошло

Впрочем глава УГО подчеркнул: при этом нельзя допускать вандализм, провокации, хулиганство. Всего того, что, по его словам, допустили вчера.

Однако до провокаций все же не дошло, по словам Рудя.

Основная цель правоохранительных органов была не допустить провокаций. В принципе, я считаю, что эта цель на вчерашний день достигнута,

– рассказал начальник УГО.

Демократичность Зеленского

Рудь напомнил: ворота в Офис Президента остаются открытыми. Так решил президент Зеленский после инаугурации 20 мая 2019 года. Поэтому все вопросы демократичности, в частности на вчерашний день, были показаны.

Все материалы: фото, видео, информация УГО будут предоставлены стражам порядка. Поэтому этим событиям будет дана отдельная оценка, после которой виновные должны быть наказаны.

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