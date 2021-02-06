Вышли на протест, но не дошли: почему крымчане боялись поддержать Навального – видео
В Крыму 31 января люди попытались выйти на протесты в поддержку Алексея Навального. Из-за обилия патрульной полиции, начать митинг люди так и не решились.
Источник:24 Канал
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В предыдущем выпуске Крым против Путина: почему крымчане поддерживают Навального
Крымские протесты
В Симферополе 31 января центральную площадь окружили металлическими ограждениями, вдоль которых дежурили люди в штатском и патруль полиции. У каждого подземного перехода в центре города выборочно просили показать документы.
Российская полиция в Севастополе / Фото "Крым.Реалии"
В Севастополе и в Ялте люди также выходили на центральную площадь. Протестующие собирались группами по 2-3 человека, но объединиться в одну колонну – побоялись.
Зато за протесты, которые произошли в Крыму 23 января, продолжают наказывать. Местные суды определяют наказание задержанным митингующим. В частности, назначают следующее:
- 7 суток ареста;
- 20 тысяч рублей (более 7 тысяч гривен)
- 20 суток исправительных работ.
Янукович и Путин
Еще в 2011 году бывший Президент Украины Виктор Янукович показал в СМИ свое имение в Межигорье. Журналисты заметили сходство между дачей президента-беглеца и скандальным дворцом Владимира Путина в Геленджике. Даже "оправдание" президентов почти одинаковое.
Дача Януковича и дворец Путина: фото пресс-службы Межигорья, официальный сайт Алексея Навального
Новые военные базы
В Крым свезли современную российскую военную авиацию. В частности самолеты-истребители и вертолеты. Также там активно строятся новые военные базы и площадка для приема ядерного оружия.
План российской военной базы в Крыму / Фото Украинского национального центра управления и испытаний космических средств
Начиная с февраля 2018 года, в Крыму начали активное строительство новых военных баз. На территории одной из них соорудили даже бетонный завод.
Также строят большие и широкие взлетные площадки, которые подходят для посадки тяжелых самолетов. В частности, самолетов-бомбардировщиков. Украинские эксперты оценивают исправность российских военных самолетов на 50%.
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