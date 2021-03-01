В России отреагировали на заявление МИД Украины о нападении на работника украинского консульства в Санкт-Петербурге. Здесь традиционно выразили удивление такими словами. Также отмечают, что "оснований для протеста в сторону российской власти нет".

От имени российского внешнеполитического ведомства выступила его официальный представитель Мария Захарова. Она, в частности, отметила, что в Киеве инциденту предоставили совсем другую окраску, чем это сделали в Москве.

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Детали заявления Захаровой

Так называемая дипломат отметила, что Украина должна поблагодарить Россию за помощь, которую та якобы предоставила. Говорится о действиях российских медиков, правоохранителей и представителей консульства.

Вместо этого украинская сторона считала нужным указать на неспособность российских правоохранительных органов предотвращать и реагировать на такие действия, потребовала расследовать инцидент и наказать причастных к нему лиц,

– отметила Захарова.

По ее словам, подобная реакция Киева вызывает удивление. Ведь якобы нет оснований для выражения протеста и предъявления претензий к представителям российских органов власти.

"Хотели бы напомнить украинской стороне о ее собственном хроническом бездействии, которое мы наблюдаем каждый раз, когда у посольства и генконсульств России в Украине бесчинствуют националистически настроенные молодчики. До сих пор не расследовали многочисленные нападения на российских диппредставителей, поджоги автомобилей, порчи имущества. Никого не установили и не привлекли к ответственности", – отметила Захарова.

В завершение она порекомендовала коллегам из МИД Украины лучше навести порядок у себя дома и обеспечить условия для нормальной работы российских представительств.

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