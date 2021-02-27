В Киеве под Офисом Президента начались протесты против приговора активисту Сергею Стернеко, которого приговорили к 7 годам тюрьмы. Если требования активистов на Банковой не услышат, люди планируют и в дальнейшем выходить на митинги.

Депутат от партии "Голос" Александра Устинова считает, что 27 февраля должен стать громким звонком для власти. Она сказала: "На самом деле, то, что убрали границу с полицией и нет практически никаких провокаций и толкотни, говорит о том, что власть уже испугалась".

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"Если никто не выйдет из ОП и не будут услышаны требования, люди будут собираться и дальше. А мы знаем, чем это заканчивается в Украине, украинцы просто так не отступают", – заявила Устинова.

Чего требуют активисты

Среди основных требований активистов к власти, по ее словам:

перевести Сергея Стерненко в СИЗО Киева , потому что в Одессе на него совершали 3 нападения, эти нападения имели целью убить его. Сейчас его жизнь под угрозой.

, потому что в Одессе на него совершали 3 нападения, эти нападения имели целью убить его. Сейчас его жизнь под угрозой. начать судебную реформу , чтобы обеспечить справедливый суд для заключенных Зеленского, в частности Стерненко и Антоненко. Говорили "придет весна – будем сажать", но не тех посадили, не коррупционеров, а активистов, волонтеров с проукраинской позицией.

, чтобы обеспечить справедливый суд для заключенных Зеленского, в частности Стерненко и Антоненко. Говорили "придет весна – будем сажать", но не тех посадили, не коррупционеров, а активистов, волонтеров с проукраинской позицией. отставка Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора. Ведь руками этого человека и через ее прокуроров, к сожалению, были сфабрикованы дела.

"Нам нужна реформа и полиции, и судов, и прокуратуры. Но мы понимаем, что главного нет в стране – это справедливости. Относительно судебной реформы, я хочу, чтобы все понимали, что президент единственный человек в стране, который может подать закон о судебной реформе. Те законопроекты от Зеленского, за которые проголосовали и сейчас лежат в парламенте, это фейк, а не судебная реформа", – подчеркнула депутат.

По ее словам, для того, чтобы провести судебную реформу, надо прежде всего очистить те органы, которые занимаются судьями, – Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей. Если эти органы будут очищенными и отбор будут осуществлять на прозрачных условиях, тогда это поможет очистить систему.

Отставка Венедиктовой

"Физические подписи будем собирать на следующей неделе, когда будет сессия. Но я вам скажу, что достаточное количество людей писали мне, не только из фракции "Голос", что они будут поддерживать отставку Венедиктовой", – добавила Устинова.

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Коротко о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала