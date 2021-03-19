Протест предпринимателей из-за локдауна в Одессе: митингующие хотят диалога с властью – видео
Под Одесским горсоветом утром 19 марта митингуют предприниматели, которые не хотят введения жесткого локдауна. Они требуют, чтобы власть перед принятием решений шла на диалог с бизнесом.
Источник:Телеграм-канал "7 канал Одесса"
Люди стоят в белых накидках с надписями "SAVE ФОП", а также держат листы, где написано "Локдаун смерть для бизнеса" и "Бизнес должен работать". Люди собрались накануне заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
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Митингующие принесли колонку с микрофоном, с помощью которого выражают свое недовольство возможным введением локдауна в Одессе. Там собрались предприниматели с непродовольственных рынков города, транспортники и представители ювелирного бизнеса.
Предприниматели Одессы митингуют против локдауна / Фото "7 ТЕЛЕКАНАЛ"
Чего требуют предприниматели
Митингующих возмущает, что власть практически никак не коммуницирует с людьми в вопросах введения карантинных ограничений.
Мы все знаем, что она (власть) буквально один раз бросила эту подачку на 8 тысяч и живите, как хотите,
– отметил один из предпринимателей.
Митинг предпринимателей против локдауна в Одессе / Фото "7 ТЕЛЕКАНАЛ"
Также люди на акции сетуют, что им уже это надоело и больше так невозможно жить. По мнению одной из активисток, от введения локдауна выиграют лишь монополисты и крупные торговые сети. Она считает, что после очередного карантина уже не откроются около половины предприятий малого бизнеса. И тот не сможет работать.
Видео митинга предпринимателей Одессы от "7 ТЕЛЕКАНАЛ"
Какова ситуация в Одесской области
- Департамент здравоохранения Одессы сообщает, что в городе наблюдается не только значительный рост больных, но и увеличение количества случаев тяжелого течения коронавируса.
- За последние сутки, 18 марта, в Одесской области заболели 935 человек, из которых 510 – жители Одессы.
- После рабочего совещания в горсовете Одессы подготовили рекомендации для заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое вскоре должно состояться.
- Официальных заявлений относительно усиления карантина в Одессе – пока не было.
- Сергей Гриневецкий, глава Одесской ОГА, считает, что после вспышки в Венгрии, Словакии и Чехии, вирус начнет двигаться через границу. По его мнению, Одесскую область в апреле ждет не новая волна инфицирования, а целое цунами.
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