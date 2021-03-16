Серия изнасилований в Ровно: суд не начинается уже год – активисты устроили протест
В Ровно активисты и жертвы изнасилований протестовали против меры пресечения мужчине, которого обвиняют в многочисленных сексуальных нападениях. Несмотря на наличие доказательств и официальное обвинение от полиции, судебный процесс не начинается уже год.
Источник:BBC
Одна из женщин узнала своего обидчика, а полиция собрала достаточно улик. Недавно обвиняемому избрали меру пресечения – его отпустили под домашний арест.
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Протесты под судом
Затягивание судебного процесса и домашний арест возмутили жертв изнасилований. Одна из них записала видеообращение, которое опубликовала на своей странице в фейсбук. Там она призвала жителей Ровно прийти в суд, чтобы поддержать женщин перед началом очередного заседания по делу.
Люди пришли поддержать жертв предполагаемого насильника / Фото
Под судом собрались несколько десятков человек. Однако заседание в очередной раз не состоялось. Прокурор окружной прокуратуры сообщил, что адвокат обвиняемого требует отвода судьи, поскольку считает ее предвзятой в этом деле. От детальных комментариев журналистам адвокат отказался и не озвучил позицию защиты.
Как обвиняемый пытался скрыться незамеченным
- Мужчина вышел из суда через черный ход и сел в автомобиль, но протестующие перегородили дорогу.
- Жена обвиняемого вышла из машины и в споре пыталась освободить проезд.
- Сам обвиняемый во время спора настаивал на своей невиновности в этом деле.
- Впоследствии автомобилю помогли проехать правоохранители.
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О каких изнасилованиях говорится
Серия нападений с сексуальным насилием началась в Ровно еще в 2013 году. Именно тогда в полицию начали поступать сообщения об изнасиловании в городском парке "Гидропарк".
Нападавший выслеживал женщин в темное время суток, набрасывался сзади и душил.
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Воспоминания женщин, которые пострадали
Одна из жертв рассказала, что мужчина тащил ее в кусты, игнорируя уговоры и любые предложения откупиться. Но ее спасло то, что рядом проезжал велосипедист.
Женщина предполагает, что это было одно из первых нападений, поскольку в дальнейшем мужчина в своих действиях был более жестоким и уверенным.
Место, возле которого происходили нападения / Фото BBC
Другая женщина рассказала, что злоумышленник сразу схватил ее рукой за шею и начал душить.
Первое, что услышала: "Сейчас я тебя убью!" Я говорила, что я – бабушка, но он поставил на колени и насиловал так, как хотел,
– рассказала Людмила, одна из пострадавших.
Как продолжались розыски
Поиск этого насильника продолжался несколько лет. Расследование затрудняло отсутствие системности. Нападения случались нерегулярно: иногда по 2 раза в год, а иногда с перерывом на несколько лет.
Следствие утверждает, что насильника нашли лишь благодаря удачному стечению ситуации. Мужчина в августе 2019 года напал на свою соседку.
Кем оказался обвиненный
Когда женщина узнала главного подозреваемого, им оказался 32-летний семьянин. До этого он не имел никаких проблем с законом.
Полиция склоняется к тому, что именно он виновен в целой серии нападений. Мужчина все обвинения отвергает.
Как развивалось следствие
Обвиняемому сообщили о подозрении в совершении четырех изнасилований и двух попытках это сделать.
Следствие провело экспертизы ДНК, собрало другие доказательства и передало их в суд. Заместитель руководителя полиции Ровненской области настаивает на том, что этих доказательств вполне достаточно для привлечения к ответственности за нападения.
Как затягивается судебный процесс
- Дело находится в суде уже почти год, однако не состоялось даже подготовительного заседания.
- Как рассказал адвокат потерпевшей, часто не сообщали о дате заседания, они были за границей, а прокуратура и суд не обеспечивали все необходимое для заседания в режиме видеоконференции.
- Также прокурор, который занимался делом, не прошел аттестацию весной.
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Почему подозреваемого отпустили под домашний арест
Адвокат аргументировал необходимость домашнего ареста тем, что у обвиняемого на иждивении есть безработная жена и малолетний ребенок. Также мужчина хорошо зарекомендовал себя в следственном изоляторе. Решение о домашнем аресте приняли в суде без участия потерпевших.
Мужчина должен оставаться под домашним арестом до апреля.
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