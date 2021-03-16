В Ровно активисты и жертвы изнасилований протестовали против меры пресечения мужчине, которого обвиняют в многочисленных сексуальных нападениях. Несмотря на наличие доказательств и официальное обвинение от полиции, судебный процесс не начинается уже год.

Одна из женщин узнала своего обидчика, а полиция собрала достаточно улик. Недавно обвиняемому избрали меру пресечения – его отпустили под домашний арест.

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Протесты под судом

Затягивание судебного процесса и домашний арест возмутили жертв изнасилований. Одна из них записала видеообращение, которое опубликовала на своей странице в фейсбук. Там она призвала жителей Ровно прийти в суд, чтобы поддержать женщин перед началом очередного заседания по делу.



Люди пришли поддержать жертв предполагаемого насильника / Фото

Под судом собрались несколько десятков человек. Однако заседание в очередной раз не состоялось. Прокурор окружной прокуратуры сообщил, что адвокат обвиняемого требует отвода судьи, поскольку считает ее предвзятой в этом деле. От детальных комментариев журналистам адвокат отказался и не озвучил позицию защиты.

Как обвиняемый пытался скрыться незамеченным

Мужчина вышел из суда через черный ход и сел в автомобиль, но протестующие перегородили дорогу.

Жена обвиняемого вышла из машины и в споре пыталась освободить проезд.

Сам обвиняемый во время спора настаивал на своей невиновности в этом деле.

Впоследствии автомобилю помогли проехать правоохранители.

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О каких изнасилованиях говорится

Серия нападений с сексуальным насилием началась в Ровно еще в 2013 году. Именно тогда в полицию начали поступать сообщения об изнасиловании в городском парке "Гидропарк".

Нападавший выслеживал женщин в темное время суток, набрасывался сзади и душил.

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Воспоминания женщин, которые пострадали

Одна из жертв рассказала, что мужчина тащил ее в кусты, игнорируя уговоры и любые предложения откупиться. Но ее спасло то, что рядом проезжал велосипедист.

Женщина предполагает, что это было одно из первых нападений, поскольку в дальнейшем мужчина в своих действиях был более жестоким и уверенным.



Место, возле которого происходили нападения / Фото BBC

Другая женщина рассказала, что злоумышленник сразу схватил ее рукой за шею и начал душить.

Первое, что услышала: "Сейчас я тебя убью!" Я говорила, что я – бабушка, но он поставил на колени и насиловал так, как хотел,

– рассказала Людмила, одна из пострадавших.

Как продолжались розыски

Поиск этого насильника продолжался несколько лет. Расследование затрудняло отсутствие системности. Нападения случались нерегулярно: иногда по 2 раза в год, а иногда с перерывом на несколько лет.

Следствие утверждает, что насильника нашли лишь благодаря удачному стечению ситуации. Мужчина в августе 2019 года напал на свою соседку.

Кем оказался обвиненный

Когда женщина узнала главного подозреваемого, им оказался 32-летний семьянин. До этого он не имел никаких проблем с законом.

Полиция склоняется к тому, что именно он виновен в целой серии нападений. Мужчина все обвинения отвергает.

Как развивалось следствие

Обвиняемому сообщили о подозрении в совершении четырех изнасилований и двух попытках это сделать.

Следствие провело экспертизы ДНК, собрало другие доказательства и передало их в суд. Заместитель руководителя полиции Ровненской области настаивает на том, что этих доказательств вполне достаточно для привлечения к ответственности за нападения.

Как затягивается судебный процесс

Дело находится в суде уже почти год, однако не состоялось даже подготовительного заседания.

Как рассказал адвокат потерпевшей, часто не сообщали о дате заседания, они были за границей, а прокуратура и суд не обеспечивали все необходимое для заседания в режиме видеоконференции.

Также прокурор, который занимался делом, не прошел аттестацию весной.

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Почему подозреваемого отпустили под домашний арест

Адвокат аргументировал необходимость домашнего ареста тем, что у обвиняемого на иждивении есть безработная жена и малолетний ребенок. Также мужчина хорошо зарекомендовал себя в следственном изоляторе. Решение о домашнем аресте приняли в суде без участия потерпевших.

Мужчина должен оставаться под домашним арестом до апреля.