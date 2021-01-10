В поселке Высокий Харьковского района полсотни человек перекрыли трассу. Они требуют снижения коммунальных тарифов.

Протестующие недовольны частности высокими тарифами на транспорт газа. Об этом сообщили на сайте Depo.Харьков.

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Как протестуют

Очевидцы опубликовали видео того, как примерно 50 граждан постоянно шагают по пешеходному переходу возле полицейского поста в поселке Высокий Харьковского района.

Перекрыта трасса М-18 (Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта). В акции принимают участие до полсотни граждан. Обеспечивают охрану общественного порядка на месте акции 15 полицейских,

– отметили в полиции.



Люди перекрыли трассу / Фото Depo.Харьков

Протестуют против повышения тарифов / Фото Depo.Харьков

Митинг на Харьковщине: смотрите видео

Протестующие держат плакаты:

"STOP геноцид";

"Люди не быдло";

"Нет тарифогеноциду".

Митингующие пропускают спецтранспорт, а также каждые 15 минут – другие автомобили. Очевидцы отметили, что сейчас на месте акции затора нет.

Протесты в Харьковской области: коротко