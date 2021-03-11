Конституционный Суд назначил специальное заседание, чтобы рассмотреть вопрос о существенном дисциплинарном проступке отстраненного председателя КС Тупицкого. Он в свою очередь такое решение уже якобы отменил.

О том, что проступок Тупицкого вскоре будут рассматривать, сообщил во время заседания Большой палаты Конституционного Суда заместитель председателя Сергей Головатый. Сейчас именно он исполняет обязанности председателя КС.

Ранее Суд завернул иск Тупицкого о его отстранении Зеленским

О каком проступке Тупицкого идет речь

О том, что такое заседание состоится, уже есть распоряжение. Тема того, что именно там будут рассматривать, всплыла именно на заседании КС 11 марта. Судья Виктор Кичун хотел внести вопрос о рассмотрении проступка Тупицкого в повестку дня.

Однако, как отметил исполняющий обязанности председателя КС Сергей Головатый, это не нужно делать, поскольку уже есть отдельное распоряжение. Судьям известно, что заседание будет 17 марта.

Заседание состоится для рассмотрения обращения о:

совершении судьей Тупицким существенного дисциплинарного проступка,

грубом и систематическом пренебрежении своими обязанностями,

Это, как отметили в обращении, несовместимо со статусом судьи или выявлением его несоответствия занимаемой должности.

Тупицкий отменил распоряжение

Как сообщил в своем телеграм-канале экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко, рассмотрение вопроса о проступке Тупицкого инициировало ГБР.

Но через полтора часа это распоряжение Головатого сам Тупицкий отменил как незаконное. Его он якобы перенес на следующую среду.

Иными словами, Тупицкий продолжает себя считать председателем КС и блокирует рассмотрение вопроса своего увольнения. Головатый не сдался и попытается провести заседание в четверг,

– написал Лещенко.

Между тем, судьям КС раздали под расписку два тома материалов, отмечает Лещенко:

По Зуевскому заводу. Публикациям на сайте КС решений Тупицкого уже после его отстранения. Обстоятельствам пребывания Тупицкого в оккупированном Крыму.

Отстранение Тупицкого

Александра Тупицкого отстранил президент Владимир Зеленский 29 декабря 2020 года.

Против Тупицкого тогда же возбудили уголовное производство. Дело о подкупе свидетеля и даче ложных показаний.

Попытки Тупицкого вернуться к исполнению своих обязанностей в КСУ пока неудачны.

Кассационный административный суд оставил без рассмотрения его иск – из-за просрочки времени обжалования.



Что известно об Александре Тупицком / Инфографика 24 канала