Для монобольшинства и Президента Украины Владимира Зеленского Александр Дубинский подготовил свою версию, как так случилось, что он попал в санкционный список тех, кто вмешивался в американские выборы. Скандальный нардеп заявил о так называемом шантаже фракции механизмами аферистов.

Источник: 24 канал

Якобы они сейчас прикрываются иностранными государствами, делают донос и на украинских политиков. Подробнее – в материале журналистов.

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Дубинский не покинет фракцию

Впрочем президента речь депутата не убедила. Поэтому Владимир Зеленский дважды просил одиозного народного избранника покинуть фракцию. И дважды именинник получил отказ.

Варианты развития событий

Во фракции объяснили, что сейчас есть 3 варианта развития событий. В частности можно просто закрыть глаза, или же прибегнуть к радикальным методам.

Можно его лишить должности в комитете (Дубинский – заместитель председателя комитета по вопросам налогов) и исключить из фракции,

– отметила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Однако пока во фракции не сочли тех, кто готов поддержать радикальный метод. Депутаты сомневаются и говорят, что формальной причины лишить членства монобольшинства Дубинского нет.



Лишат ли Дубинского членства в партии / Фото ТСН

"Положение о фракции, где было бы написано, что санкции другой страны являются основанием для исключения из фракции, я не видела. У нас нет положения о таких пунктах. А, следовательно, и оснований, чтобы исключать его, у нас нет", – заявила депутат Ирина Верещук.

Доказательств преступления нет

Если же будут доказательства преступления, тогда же готовы исключить Дубинского из фракции. "Мы с вами не имеем объяснение объективной стороны этого деяния, которое якобы сделал Дубинский, за которое мы должны его исключить из фракции", – сказал нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев.

Варианты развития событий

Политолог Владимир Фесенко рассказал, что есть несколько вариантов развития событий:

фактический шеф депутата Игорь Коломойский может не захотеть вступать в еще один конфликт с президентом и попросит Дубинского покинуть фракцию;

народный избранник сам решит выйти из монобольшинства и за ним последует еще несколько депутатов из орбиты олигарха;

также он может продолжать подрывать "Слугу народа" изнутри.



Что дальше ждет Дубинского / Фото LB.ua

Впрочем ранее из фракции "Слуги народа" исключали нардепов только за критику. Так было, например, с нардепом Гео Леросом. Зато по обвинению в международном скандале Александр Дубинский может не понести никакой ответственности.