Владимир Зеленский записал новое видеообращение о государственном бюджете на 2021 год. В нем президент Украины неординарно ответил на критику оппозиции.

Зеленский считает, что вокруг бюджета-2021 есть много дезинформации и манипуляций. Об этом сообщает 24 канал.

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Прежде всего президент сказал, что на медицину выделили больше всего во времена независимости Украины – почти 160 миллиардов гривен. И на 65 миллионов гривен больше "со времен бывшего президента".

Что интересно, слова "бывшего президента" в видео "запиканы", а после этого Владимир Зеленский заявил: "Сорри за мат".

Новое видеообращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Развитие украинской медицины в 2021 году: сколько на это нужно денег

Согласно подсчетам, в 2021 году для реализации всех программ и новых зарплат медикам необходимо еще около 100 миллиардов гривен.

Что важно, на вакцинацию против коронавируса необходимо почти в 6 раз больше, чем заложено в бюджете – 15,1 миллиарда гривен.

Что предусматривает бюджет на 2021 год / Инфографика 24 канала