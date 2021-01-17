Обстрелы на Донбассе не утихают: оккупанты 4 раза открывали огонь по украинским защитникам
В течение 16 января враг 4 раза нарушил режим прекращения огня. Оккупанты традиционно применяли гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
К счастью, потерь среди наших защитников нет. Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС в фейсбуке.
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Где было неспокойно
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты вели огонь из стрелкового оружия вблизи Талаковки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг стрелял:
- рядом с населенным пунктом Луганское;
- недалеко от Южного;
- в районе населенного пункта Зайцево.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. С начала текущих суток, 17 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировали,
– заявили в штабе.
В ООС добавили, что обстановка в районе проведения Операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами.
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