Российские наемники на Донбассе 13 января в очередной раз нарушили договоренности о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Оккупанты 6 раз открывали огонь. Они стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все нарушения зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Об этом сообщили в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил.

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Где было горячо

►Рядом с населенным пунктом Водяное оккупанты трижды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

►В пригороде Авдеевки и возле Гнутово российские наемники вели огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов.

►Возле Марьинки противник произвел несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава ООС нет,

– рассказали в штабе Операции.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было тихо.

Что происходит на Донбассе 14 января

С начала суток 14 января оккупанты уже успели нарушить договоренности.

Вблизи Марьинки боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. К счастью, никто из украинских защитников не пострадал.

Ситуацию в районе проведения ООС полностью контролируют ВСУ.

Справка. С 27 июля на Донбассе продолжается режим тишины. Однако пророссийские боевики регулярно его нарушают. Так, в течение 2020 года от вражеских действий погибли 75 украинских защитников, а с начала 2021 года – один боец. Им оказался 38-летний старший солдат 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Олег Андриенко.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала