Боевики на Донбассе 6 раз нарушили тишину: где стрелял враг
Российские наемники на Донбассе 13 января в очередной раз нарушили договоренности о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Оккупанты 6 раз открывали огонь. Они стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Все нарушения зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Об этом сообщили в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил.
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Где было горячо
►Рядом с населенным пунктом Водяное оккупанты трижды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
►В пригороде Авдеевки и возле Гнутово российские наемники вели огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов.
►Возле Марьинки противник произвел несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава ООС нет,
– рассказали в штабе Операции.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было тихо.
Что происходит на Донбассе 14 января
С начала суток 14 января оккупанты уже успели нарушить договоренности.
Вблизи Марьинки боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. К счастью, никто из украинских защитников не пострадал.
Ситуацию в районе проведения ООС полностью контролируют ВСУ.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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