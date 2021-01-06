За прошедшие сутки 5 января пророссийские боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Кроме того, еще дважды украинские позиции обстреливали уже в ночь на 6 января.

Обстановка на линии соприкосновения и в дальнейшем контролируется украинским воинам, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

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Обстрелы боевиков:

недалеко от Гнутового и Водяного – враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия,

вблизи Авдеевки – россияне совершили несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета,

возле Пищевика – боевики применили стрелковое оружие.

Особенно активно в последние месяцы боевики ведут себя на Приазовье. Так и в ночь на 6 января возле Водяного они вели огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберного пулемета.

К счастью, среди украинских воинов потерь или боевых ранений нет. Обо всех фактах нарушений сразу сообщили украинской стороне ОЦКК.

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