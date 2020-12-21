Воскресенье 20 декабря было одним из самых неспокойных дней на востоке Украины с момента объявления перемирия в июле. Боевики 9 раз нарушили договоренности и ранили местного жителя.

На многочисленные и прицельные обстрелы противника наши защитники открыли огонь в ответ и заставили врага отказаться от дальнейших действий, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

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Обстрелы боевиков:

неподалеку от Водяного – боевики применили ручной противотанковый гранатомет,

вблизи Павлополя – несколько очередей из стрелкового оружия,

возле Песков – обстрелы из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия,

в пригороде Авдеевки – сразу 4 нарушения с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,

с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Каменки – из станкового противотанкового гранатомета обстреляли гражданских ,

, неподалеку от Южного – боевики применили противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Ситуация вблизи Каменки

Здесь боевики применили станковый противотанковый гранатомет против гражданских. Они обстреляли трактор John Deere, возвращавшийся с сельскохозяйственных работ.

Хотя сельскохозяйственная техника и находилась далеко от позиций украинских воинов, ее уничтожили. Кроме того, один из трактористов получил ранение, но ему вовремя помогли и доставили в больницу украинские защитники.

Среди наших военных обошлось без пострадавших.

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами. Слава Украине!

– подчеркнули в штабе ООС.