Стреляли ракетами и ранили гражданского: как прошли сутки на Донбассе
Воскресенье 20 декабря было одним из самых неспокойных дней на востоке Украины с момента объявления перемирия в июле. Боевики 9 раз нарушили договоренности и ранили местного жителя.
На многочисленные и прицельные обстрелы противника наши защитники открыли огонь в ответ и заставили врага отказаться от дальнейших действий, сообщает штаб Операции Объединенных сил.
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Обстрелы боевиков:
- неподалеку от Водяного – боевики применили ручной противотанковый гранатомет,
- вблизи Павлополя – несколько очередей из стрелкового оружия,
- возле Песков – обстрелы из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия,
- в пригороде Авдеевки – сразу 4 нарушения с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,
- вблизи Каменки – из станкового противотанкового гранатомета обстреляли гражданских,
- неподалеку от Южного – боевики применили противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Ситуация вблизи Каменки
Здесь боевики применили станковый противотанковый гранатомет против гражданских. Они обстреляли трактор John Deere, возвращавшийся с сельскохозяйственных работ.
Хотя сельскохозяйственная техника и находилась далеко от позиций украинских воинов, ее уничтожили. Кроме того, один из трактористов получил ранение, но ему вовремя помогли и доставили в больницу украинские защитники.
Среди наших военных обошлось без пострадавших.
Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами. Слава Украине!
– подчеркнули в штабе ООС.
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