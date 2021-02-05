2 дня без пропаганды: что происходит с медведчуковскими телеканалами
Заблокированные каналы ZIK, "112 Украина" и NewsOne не транслируют на телевидении уже 2 дня. Мир отреагировал на такой радикальный шаг Украины по-разному: США, Британия и Канада поддержали, а Россия, конечно, выразила соболезнования "жертвам несвободы слова". Хуже всего введение санкций восприняли нардепы от ОПЗЖ и сам Вадим Рабинович.
Источник: 24 канал
Первые 2 дня после введения санкций в отношении пророссийских каналов прошли насыщенно. Подробнее о том, что случилось после блокирования телеканалов Медведчука – читайте далее в материале.
Актуально Американские эксперты резко отреагировали на блокировку телеканалов Медведчука – Голос Америки
(Не)заблокированные каналы
Блокированные каналы продолжают свою работу. Они транслируют свои эфиры в интернете. Однако "слуги" надеются и там как-то их запретить.
Как пояснила заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук, YouTube не является резидентом, поэтому нет возможности прекратить трансляции там принудительно.
Единственная возможность повлиять на медведчуковские каналы в сети – написать официальное письмо офису YouTube. Необходимо сослаться в нем на СНБО, на решение президента и надеяться на понимание со стороны сайта,
– отметила Кравчук.
Реакция Запада
Великобритания, Канада и США поддержали усилия Украины после введения санкций против Тараса Козака и его телеканалов
Активнее всего Украину поддерживают страны, которые часто сталкивались с проявлениями пропагандистской агрессии России, а именно:
- США;
- Великобритания;
- Канада;
- страны Балтии.
Оффшоры Козака
Центр противодействия коррупции нашел оффшоры, за которые могут привлечь Тараса Козака к уголовной ответственности.
Исполнительный директор ГПК Дарья Каленюк отметила, что это доказательство, что Козак с 2014 года причастен к финансированию незаконной деятельности на Донбассе. Это доказательство объясняет, почему санкции против него и его компаний являются логичными и обоснованными.
Что известно об оффшорах?В 2016 году "Украинская правда" опубликовала расследование, в котором подробно описала схему нелегальной продажи антрацита с оккупированных территорий под видом угля из ЮАР. В то же время Центр противодействия коррупции уже обращал внимание на то, что Козак связан со структурами оккупантов через свой кипрский оффшор с 2014 года.
Рабинович и Россия
Хуже всего изменения восприняли депутаты от ОПЗЖ. Не только в интернет-эфирах своих телеканалов, но и словами о "зеленом фашизме и геноциде" с трибуны парламента удивил одиозный соратник Медведчука Вадим Рабинович.
Рабинович с коллегами эмоционально выступление в Раде: смотрите видео
Поделиться новостью