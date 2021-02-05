Заблокированные каналы ZIK, "112 Украина" и NewsOne не транслируют на телевидении уже 2 дня. Мир отреагировал на такой радикальный шаг Украины по-разному: США, Британия и Канада поддержали, а Россия, конечно, выразила соболезнования "жертвам несвободы слова". Хуже всего введение санкций восприняли нардепы от ОПЗЖ и сам Вадим Рабинович.

Источник: 24 канал

Первые 2 дня после введения санкций в отношении пророссийских каналов прошли насыщенно. Подробнее о том, что случилось после блокирования телеканалов Медведчука – читайте далее в материале.

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(Не)заблокированные каналы

Блокированные каналы продолжают свою работу. Они транслируют свои эфиры в интернете. Однако "слуги" надеются и там как-то их запретить.

Как пояснила заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук, YouTube не является резидентом, поэтому нет возможности прекратить трансляции там принудительно.

Единственная возможность повлиять на медведчуковские каналы в сети – написать официальное письмо офису YouTube. Необходимо сослаться в нем на СНБО, на решение президента и надеяться на понимание со стороны сайта,

– отметила Кравчук.

Реакция Запада

Великобритания, Канада и США поддержали усилия Украины после введения санкций против Тараса Козака и его телеканалов

Активнее всего Украину поддерживают страны, которые часто сталкивались с проявлениями пропагандистской агрессии России, а именно:

США;

Великобритания;

Канада;

страны Балтии.

Больше о реакции мира на украинские санкции читайте по ссылке.

Оффшоры Козака

Центр противодействия коррупции нашел оффшоры, за которые могут привлечь Тараса Козака к уголовной ответственности.

Исполнительный директор ГПК Дарья Каленюк отметила, что это доказательство, что Козак с 2014 года причастен к финансированию незаконной деятельности на Донбассе. Это доказательство объясняет, почему санкции против него и его компаний являются логичными и обоснованными.

Что известно об оффшорах? В 2016 году "Украинская правда" В 2016 году "Украинская правда" опубликовала расследование , в котором подробно описала схему нелегальной продажи антрацита с оккупированных территорий под видом угля из ЮАР. В то же время Центр противодействия коррупции уже обращал внимание на то, что Козак связан со структурами оккупантов через свой кипрский оффшор с 2014 года.

Рабинович и Россия

Хуже всего изменения восприняли депутаты от ОПЗЖ. Не только в интернет-эфирах своих телеканалов, но и словами о "зеленом фашизме и геноциде" с трибуны парламента удивил одиозный соратник Медведчука Вадим Рабинович.

Рабинович с коллегами эмоционально выступление в Раде: смотрите видео

Эмоциональное выступление успело развеселить сеть. Пользователи даже наложили музыку на его выступление. Видеоролик смотрите по ссылке. Накануне он ворвался и в прайм-тайм кремлевских телеканалов и сделал не менее фееричное выступление. Именно кремлевские медиа уделили большое внимание закрытию пропагандистских ресурсов и всячески поддерживают "жертв грубой несвободы слова". Введение санкций: что известно Зеленский подписал решение СНБО относительно санкций против Тараса Козака и пророссийских медиа 2 февраля 2021 года.

Санкции против пропагандистских каналов ввели на 5 лет.

4 февраля указ Владимира Зеленского относительно санкций обжаловали в Верховном суде.



Санкции СНБО / инфографика 24 канала