Жизнь унесла пуля снайпера: на Николаевщине попрощались с Дмитрием Власенко – видео
Морской пехотинец Дмитрий Власенко погиб 2 февраля на Донбассе. Убил 38-летнего воина вражеский снайпер. С героем попрощались в родной Грушевке, Первомайского района, Николаевской области.
Источник:"Суспільне. Миколаїв"
В последний путь провести военного пришли близкие, друзья и, конечно, собратья.
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Власенко был образцовым военным
По словам военнослужащего Виталия Алексеева, Дмитрий больше всего любил Украину и был очень предан своему делу. Погибший был очень добрым и отважным.
Такого же мнения о павшем герое и в его батальоне.
Он уже был в боевых действиях, причем в конкретных, реальных. Был из тех бойцов, которые образцовые во всем,
– рассказал заместитель командира 503-го ОБМП по морально психологическому обеспечению Петр Олексюк.
Что известно о Дмитрии Власенко
Источник: фейсбук 503-го отдельного батальона морской пехоты
- Погибшему было 38 лет.
- В украинского военного остались родители.
- Власенко служил в 503-м батальоне морских пехотинцев более 3 лет.
- На некоторое время делал в службе перерыв, однако снова вернулся на Донбасс.
- Погиб Дмитрий Власенко возле Шумов. Огнестрельное ранение оказалось несовместимо с жизнью.
Смотрите видео прощания с погибшим Дмитрием Власенко / Видео "Суспільне. Миколаїв":
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