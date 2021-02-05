Морской пехотинец Дмитрий Власенко погиб 2 февраля на Донбассе. Убил 38-летнего воина вражеский снайпер. С героем попрощались в родной Грушевке, Первомайского района, Николаевской области.

В последний путь провести военного пришли близкие, друзья и, конечно, собратья.

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Власенко был образцовым военным

По словам военнослужащего Виталия Алексеева, Дмитрий больше всего любил Украину и был очень предан своему делу. Погибший был очень добрым и отважным.

Такого же мнения о павшем герое и в его батальоне.

Он уже был в боевых действиях, причем в конкретных, реальных. Был из тех бойцов, которые образцовые во всем,

– рассказал заместитель командира 503-го ОБМП по морально психологическому обеспечению Петр Олексюк.

Что известно о Дмитрии Власенко

Источник: фейсбук 503-го отдельного батальона морской пехоты

Погибшему было 38 лет.

В украинского военного остались родители.

Власенко служил в 503-м батальоне морских пехотинцев более 3 лет.

На некоторое время делал в службе перерыв, однако снова вернулся на Донбасс.

Погиб Дмитрий Власенко возле Шумов. Огнестрельное ранение оказалось несовместимо с жизнью.

Смотрите видео прощания с погибшим Дмитрием Власенко / Видео "Суспільне. Миколаїв":