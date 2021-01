С самого начала войны на Востоке Украины художник Сергей Захаров протестовал против захвата Донецка российскими боевиками. За свои художественные инсталляции художник на 1,5 месяца попал в подвалы самопровозглашенной "ДНР", где его допрашивали и пытали.

Теперь Сергей живет в Киеве и участвует в проектах реабилитации бывших заключенных, пленных и военных. Его историю рассказал Ukraїner.

Жизнь в Донецке

От рождения Сергей жил и работал в Донецке. Обычная жизнь художника остановилось в 2014 году. Тогда же началось и протестное движение украинца против нового режима.

Для меня Украина началась с Майдана. До этого я таким же был, как все, такой же продукт постсоветской эпохи. Больше ничего не требовал от жизни, только какого комфортного места,

– вспомнил Захаров.

Уже тогда художник понимал, что бороться с оккупацией нужно на ментальном уровне, чтобы менять сознание людей, открывать для них карикатурные образы вождей самопровозглашенных республик.

Сергей Захаров воевал за Донбасс искусством / Фото Ukraїner, Александр Хоменко

Как Захаров попал в плен к боевикам

Так возникло объединение "Мурзилки", в который вошел сам Сергей и знакомый фотограф. А на улицах Донецка в знаковых для оккупантов местах начали появляться инсталляции.

Среди них – изображение лидера Игоря Гиркина (военный преступник, бывший "министр обороны самопровозглашенной "ДНР", также известный под псевдонимом Игорь Стрелков) с пистолетом у виска и подписью Just do it. Оно и подтолкнуло боевиков в розыске тайных уличных художников.

Дальше было задержание, арест "за пропагандистскую деятельность". Сергей пережил подвалы бывшего здания СБУ, избиения, сломанные ребра, инсценировки расстрелов и другие пытки.

Переезд в Киев

После возвращения из плена Сергей решил уехать из оккупированных территорий, поняв, что так или иначе он всегда будет под пристальным наблюдением местных властей. Для переселения выбрал Киев, потому что имел там друга.

"Это еще один трудный шаг для всех переселенцев. То есть мало того, чтобы покинуть то место, где жил, где все знакомо, где кем ты там был. Какие-то имел связи, имел работу, источник финансирования. То есть ты это бросаешь и идешь в никуда", – отметил Захаров.

В Киеве он начал участвовать в проектах реабилитации бывших заключенных, пленных и военных. Совместно с международным благотворительным фондом "Изоляция" Сергей создал проект "Карточный дом".

