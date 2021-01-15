Ситуация на КПВВ и блокпостах Донбасса: оккупанты блокируют дорожные коридоры
Пророссийские боевики в пятницу, 15 января, продолжают блокировать дорожные коридоры на Донбассе. Наемники страны-оккупанта создают препятствия для пересечения ряда контрольных пунктов въезда – выезда.
Сложная ситуация наблюдается на пяти КПВВ. Об этом сообщили в пресс-центре ГПСУ.
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Оккупанты дестабилизируют обстановку на пунктах "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".
Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда – выезда "Станица Луганская" – ежедневно и "Новотроицкое" – дважды в неделю в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокировывают движение дорожным коридором,
– говорится в сообщении.
Что известно о статистике сечений КПВВ за последнюю неделю
- Пограничники оформили в КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию 2 615 человек, на контролируемую правительством Украины территорию – 2 730 человек.
- Через КПВВ "Новотроицкое" 119 граждан и 16 транспортных средств пересекли линию разграничения и направились в сторону временно оккупированной территории Донбасса. В то же время 63 человека и 12 транспортных средств направились в направлении контролируемой территории.
- Кроме этого, пророссийские боевики не допустили 5 человек на временно оккупированную территорию Украины. Пограничники обеспечили их возвращения на контролируемую территорию.
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