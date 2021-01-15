Пророссийские боевики в пятницу, 15 января, продолжают блокировать дорожные коридоры на Донбассе. Наемники страны-оккупанта создают препятствия для пересечения ряда контрольных пунктов въезда – выезда.

Сложная ситуация наблюдается на пяти КПВВ. Об этом сообщили в пресс-центре ГПСУ.

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Оккупанты дестабилизируют обстановку на пунктах "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда – выезда "Станица Луганская" – ежедневно и "Новотроицкое" – дважды в неделю в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокировывают движение дорожным коридором,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! По распоряжению Командующего Объединенных сил все КПВВ на линии разграничения функционируют ежедневно с 08:00 до 16:00.

Что известно о статистике сечений КПВВ за последнюю неделю

Пограничники оформили в КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию 2 615 человек, на контролируемую правительством Украины территорию – 2 730 человек.

Через КПВВ "Новотроицкое" 119 граждан и 16 транспортных средств пересекли линию разграничения и направились в сторону временно оккупированной территории Донбасса. В то же время 63 человека и 12 транспортных средств направились в направлении контролируемой территории.

Кроме этого, пророссийские боевики не допустили 5 человек на временно оккупированную территорию Украины. Пограничники обеспечили их возвращения на контролируемую территорию.

Важно! Всем, кто пытается попасть на подконтрольную территорию Украины временно оккупированного Донбасса проводят температурный скрининг. Также обязательным является наличие защитной маски и соблюдение социальной дистанции. Кроме этого, граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции.