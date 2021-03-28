Министерство цифровой трансформации уже в апреле 2021 года запустит в приложении "Дия" новую функцию – регистрация места жительства онлайн. Разработчики отметили, что это наиболее популярная государственная услуга среди украинцев.

В то же время соответствующая услуга является одной из самых бюрократизированных. Сейчас для оформления прописки надо сначала прийти в Центр предоставления административных услуг.

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В ЦПАУ нужно принести все необходимые документы, в частности из военкомата, также должен появиться владелец квартиры – только после этого можно проводить процедуру. Однако в Минцифры обещают все полностью изменить.

"Убираем офлайн со всего процесса. То есть человек сможет сформировать свою часть заявления на портале "Дия" или в мобильном приложении", – сообщил руководитель проекта "Дия" Мстислав Баник.

По его словам, так же соответствующее оповещение получит владелец жилья, который сможет заполнить свою часть заявления, подписать его цифровой подписью и подтвердить то, что он готов прописать человека.

Безопасна ли функция

В то же время разработчики отметили, что для людей, которые не готовы переходить полностью в онлайн, остается доступной традиционная форма прописки офлайн.

"Дия" регулярно проверяют / Фото Vesti.ua

Вместе с запуском новой услуги возникает логичный вопрос – насколько безопасно доверять онлайн сервису свои персональные данные. Мстислав Баник заверил, что опасаться утечки данных не стоит, ведь "Дия" не хранит информации, а также они регулярно проверяют свою систему на прочность.

У нас в декабре провели большое тестирование – по поиску уязвимости в "Дия". К счастью для нас, в течение этого "хакатона" не нашли уязвимостей, которые были бы связаны с пользователями,

– рассказал руководитель проекта "Дия".

Эксперты по кибербезопасности заверили, что пока трудно не предоставлять свои персональные данные государственным онлайн-сервисам. В будущем это сделать будет почти невозможно.

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В то же время никто не может гарантировать, что не будет утечки этих данных. Однако можно применить превентивные методы, говорится именно о так называемых инвестициях в образование людей, которые будут с этим работать, то есть подбор качественных квалифицированных кадров.

Почему некоторые услуги не стоит переводить в онлайн

Впрочем, от введения в действие новой государственной услуги онлайн хуже не станет, ведь почти все личные данные и так уже давно можно найти в даркнете.

Личные данные граждан не защищены от даркнета / Фото Unsplash

По мнению члена правления Интернет ассоциации Украины Максима Тульева, перевести определенные повседневные услуги в онлайн с помощью "Дии" можно уже сейчас, однако есть функции, которые должны оставаться офлайн пока она не станет более совершенной.

Сначала онлайн "прописка" будет доступна только для владельцев ID-паспортов. Однако разработчики отметили, что вскоре она станет доступной для всех украинцев, во всех регионах.