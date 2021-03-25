Министерство внутренних дел создало и ввело в действие приказ, предусматривающий изменения в регистрации номерных знаков. Отныне номера не будут зависеть от места "прописки" владельца транспорта.

Со 2 марта в действие вступил приказ №166 Министерства внутренних дел Украины. В нем указаны единые образцы государственных номерных знаков транспортных средств и требования к ним.

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Что предусматривает приказ

В приказе говорится об установленных требованиях к информационному содержанию и техническим характеристикам номерных знаков, в частности:

правила применения;

типы;

основные размеры.

Основные нововведения

В соответствии с приказом, определение административно-территориальной принадлежности транспортного средства будет по месту осуществления регистрации или перерегистрации.

Сервисные центры МВД выдают номерные знаки только своей области. Зато раньше это зависело от места "прописки" владельца.

Обратите внимание! Такие требования не распространяются на номерные знаки, которые граждане оставили на платном хранении.

Зачем ввели такие изменения

Предполагается, что документ поможет в экономии бюджетных средств. Соответствующий приказ позволяет оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками.

Благодаря нововведению можно избежать лишних материальных затрат на изготовление, доставку и хранение автомобильных номеров из других регионов.