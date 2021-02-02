Пропавший в ООС военный находится у боевиков
Украинский военный, пропавший в районе Операции объединенных сил, находится у бойвиков. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства.
Источник: ТСН
Так, боец находится на неподконтрольной территории Украины. Об этом заявили в оперативно-тактической группировке "Восток".
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Что известно об исчезновении
- Отсутствие военного обнаружили 28 января. Защитник исчез во время дежурства. Правда, его оружие и патроны остались на месте.
- Об инциденте сразу сообщили правоохранителям и начали поиски. В течение нескольких дней мужчину так и не смогли найти.
- Сослуживцы отметили, что пропавший военный был спокойным и никогда не конфликтовал ни с кем.
Сколько военных в целом исчезло в ООС
С начала войны на Донбассе исчезли более 525 военных. Однако около 450 из них удалось найти, некоторых – мертвыми.
Сейчас судьба по меньшей мере 69 украинских защитников неизвестна.
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