Украинский военный, пропавший в районе Операции объединенных сил, находится у бойвиков. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства.

Источник: ТСН

Так, боец находится на неподконтрольной территории Украины. Об этом заявили в оперативно-тактической группировке "Восток".

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Что известно об исчезновении

Отсутствие военного обнаружили 28 января. Защитник исчез во время дежурства. Правда, его оружие и патроны остались на месте.

Об инциденте сразу сообщили правоохранителям и начали поиски. В течение нескольких дней мужчину так и не смогли найти.

Сослуживцы отметили, что пропавший военный был спокойным и никогда не конфликтовал ни с кем.

Сколько военных в целом исчезло в ООС

С начала войны на Донбассе исчезли более 525 военных. Однако около 450 из них удалось найти, некоторых – мертвыми.

Сейчас судьба по меньшей мере 69 украинских защитников неизвестна.

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