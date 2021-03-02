Ведущих "Первого независимого", который образовали работники заблокированных медведчуковских каналов, не пустили в представительство Европейского Союза. Они хотели пожаловаться на то, что их работу запрещают.

Пытались донести свою жалобу в Европу ведущие Диана Панченко, Ростислав Сухачев и Юлия Колтак. Впрочем, их просто не пустили на порог представительства Европейского Союза в Киеве

Тем временем СБУ направила Нацсовету предупреждение относительно "Первого независимого" Медведчука

Зачем журналисты пришли под представительство ЕС

Медийщики хотели передать письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю. Он в этот день находится в Украине и имеет несколько официальных встреч. Однако охрана перекрыла доступ к почтовому ящику представительства без объяснения причины.

Таким действиям работники медведчуковских каналов возмутились и заявили, что в Украине нет европейских ценностей.

Сухачев в свою очередь рассказал о планах вернуть "Первый независимый" в спутниковое вещание, поскольку "другого выхода нет".

"Первый независимый" поработал меньше одного дня

Телеканал "Первый независимый" начал вещать 26 февраля в 18:00. Эфир наполняли экс-работники заблокированных ZIK, NewsOne и "112 Украина".

Уже через час вещание этого канала прекратили.

По данным СМИ, телеканал "Первый независимый" Медведчук выкупил у экс-свободовца Игоря Кривецкого.

Руководит "Первым независимым" Алексей Семенов, который ранее был продюсером "112 Украина", NewsOne и "Прямого".

Из-за начала вещания "Первого независимого" Служба безопасности Украины уже обратилась в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.



Что известно о "Первом Независимом" / инфографика 24 канала