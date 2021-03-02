Пропагандисты Медведчука хотели пожаловаться Европе на притеснение
Ведущих "Первого независимого", который образовали работники заблокированных медведчуковских каналов, не пустили в представительство Европейского Союза. Они хотели пожаловаться на то, что их работу запрещают.
Источник:Телеграм-канал PavlovskyNews
Пытались донести свою жалобу в Европу ведущие Диана Панченко, Ростислав Сухачев и Юлия Колтак. Впрочем, их просто не пустили на порог представительства Европейского Союза в Киеве
Тем временем СБУ направила Нацсовету предупреждение относительно "Первого независимого" Медведчука
Зачем журналисты пришли под представительство ЕС
Медийщики хотели передать письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю. Он в этот день находится в Украине и имеет несколько официальных встреч. Однако охрана перекрыла доступ к почтовому ящику представительства без объяснения причины.
Таким действиям работники медведчуковских каналов возмутились и заявили, что в Украине нет европейских ценностей.
Сухачев в свою очередь рассказал о планах вернуть "Первый независимый" в спутниковое вещание, поскольку "другого выхода нет".
"Первый независимый" поработал меньше одного дня
- Телеканал "Первый независимый" начал вещать 26 февраля в 18:00. Эфир наполняли экс-работники заблокированных ZIK, NewsOne и "112 Украина".
- Уже через час вещание этого канала прекратили.
- По данным СМИ, телеканал "Первый независимый" Медведчук выкупил у экс-свободовца Игоря Кривецкого.
- Руководит "Первым независимым" Алексей Семенов, который ранее был продюсером "112 Украина", NewsOne и "Прямого".
- Из-за начала вещания "Первого независимого" Служба безопасности Украины уже обратилась в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.
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