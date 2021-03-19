Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пророссийскому пропагандисту и политтехнологу, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. Речь идет о так называемом "эксперте" из медведчуковских каналов Михаиле Шпире.

Специалисты СБУ установили, что этот "эксперт" целенаправленно продвигает в информационном пространстве нарративы государства-агрессора. Читайте также В Украине хотят запретить идеологию "русского мира": депутаты внесли законопроект Что удалось выяснить о пророссийском пропагандисте В своих выступлениях на российских телеканалах, интервью в пророссийских СМИ и записях в соцсетях он длительное время последовательно высказывал тезисы, которые унижают Украину , ее государственные символы, язык, историю, героев и народ.

, ее государственные символы, язык, историю, героев и народ. Пророссийский политтехнолог принимал участие в спланированных и скоординированных информационных операциях против Украины.

в спланированных и скоординированных информационных Как "эксперт" в эфире одного из телеканалов, который сейчас находится под санкциями, неоднократно продвигал тезис о якобы пребывании Украины "под внешним управлением".

Злоумышленника активно использовали российские пропагандисты. Он неоднократно выступал на телеканале "Россия 24", к которому на территории Украины введены санкции , и на "News Front" , который действует на временно оккупированных территориях и пропагандирует идеи сепаратизма.

к которому на территории Украины введены санкции , который действует на временно оккупированных территориях и пропагандирует идеи сепаратизма. Пропагандист продвигал взгляды, которые прививают аудитории идею неполноценности Украины, необходимости ее демонтажа.

необходимости ее демонтажа. Он публично призывал к расправам над участниками Революции Достоинства , АТО и ООС и их семьями. Насмехался над гибелью активистки Екатерины Гандзюк.

, АТО и ООС и их семьями. Насмехался над гибелью активистки Екатерины Гандзюк. Оскорбительно отзывался о гражданах из-за их веры, глумился над религиозными символами и требовал ввести уголовную ответственность за исповедование христианства.

Зато пропагандист выражал симпатии к нацистам, Адольфу Гитлеру, СССР, НКВД и политике Владимира Путина. Справка. Речь идет о Михаиле Шпире. Он был частым гостем телеканалов с орбиты Виктора Медведчука: "112 Украина", NewsOne, кроме того, выступал в эфире российских ютуб-каналов. Пропагандисту сообщили о подозрении Правоохранители провели обыски по месту фактического и временного проживания так называемого "эксперта" в Ивано-Франковске и в Киеве.

по месту фактического и временного проживания так называемого "эксперта" в Ивано-Франковске и в Киеве. По результатам следственных действий Шпиру сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, а также изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, а также изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Сейчас идет досудебное следствие. СБУ сообщила о подозрении пропагандисту Шпиру: смотрите видео Обратите внимание! Ранее СБУ сообщила о подозрении в государственной измене пророссийскому блогеру Анатолию Шарию. Его обвинили в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.