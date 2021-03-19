СБУ сообщила о подозрении пропагандисту Шпиру
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пророссийскому пропагандисту и политтехнологу, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. Речь идет о так называемом "эксперте" из медведчуковских каналов Михаиле Шпире.
Источник:СБУ
Специалисты СБУ установили, что этот "эксперт" целенаправленно продвигает в информационном пространстве нарративы государства-агрессора.
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Что удалось выяснить о пророссийском пропагандисте
- В своих выступлениях на российских телеканалах, интервью в пророссийских СМИ и записях в соцсетях он длительное время последовательно высказывал тезисы, которые унижают Украину, ее государственные символы, язык, историю, героев и народ.
- Пророссийский политтехнолог принимал участие в спланированных и скоординированных информационных операциях против Украины.
- Как "эксперт" в эфире одного из телеканалов, который сейчас находится под санкциями, неоднократно продвигал тезис о якобы пребывании Украины "под внешним управлением".
- Злоумышленника активно использовали российские пропагандисты. Он неоднократно выступал на телеканале "Россия 24", к которому на территории Украины введены санкции, и на "News Front", который действует на временно оккупированных территориях и пропагандирует идеи сепаратизма.
- Пропагандист продвигал взгляды, которые прививают аудитории идею неполноценности Украины, необходимости ее демонтажа.
- Он публично призывал к расправам над участниками Революции Достоинства, АТО и ООС и их семьями. Насмехался над гибелью активистки Екатерины Гандзюк.
- Оскорбительно отзывался о гражданах из-за их веры, глумился над религиозными символами и требовал ввести уголовную ответственность за исповедование христианства.
- Зато пропагандист выражал симпатии к нацистам, Адольфу Гитлеру, СССР, НКВД и политике Владимира Путина.
Пропагандисту сообщили о подозрении
- Правоохранители провели обыски по месту фактического и временного проживания так называемого "эксперта" в Ивано-Франковске и в Киеве.
- По результатам следственных действий Шпиру сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, а также изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.
- Сейчас идет досудебное следствие.
СБУ сообщила о подозрении пропагандисту Шпиру: смотрите видео
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