Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что недавний форум боевиков и пропагандистов в Донецке – это своего рода информационная операция. Но идеи, которые они там озвучивали, – не новы.

Источник: "Свобода слова"

Как отметил в эфире программы глава МИД, цель форума – вывести определенные темы и утверждение в заголовки СМИ. И исследовать реакцию общества на определенные идеи.

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Для чего был форум боевиков и пропагандистов

Министр подчеркнул, что участники форума прежде всего отметили идеи возможной аннексии отдельных районов Донетчины и Луганщины.

Поэтому я бы на это смотрел, как на информационную пробу грунта. Но идея о том, что они когда-то там выйдут на границы Донецкой и Луганской – не нова. Ее уже давно озвучивали. То есть сейчас это в очередной раз прокрутили в этой информационной мясорубке эти тезисы,

– отметил Кулеба и выразил надежду, что это такой же провальный проект, как когда-то "Новороссия".

Реакция Украины

Глава МИД рассказал, что в Киеве к этому относятся спокойно и с холодной головой, понимая, что одна из целей этой информационной операции – вызвать эмоциональный взрыв, эмоциональную реакцию.

"Мы на эти провокации реагируем трезво и спокойно. И информируем наших международных партнеров, в том числе и в ОНН, и в Евросоюзе. В Париже и Берлине этой информации тоже владеют. И относятся так же, как и мы", – подытожил Кулеба.

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Главное о вышеупомянутом форуме

28 января 2021 года в оккупированном Донецке состоялся форум, на который приехали российские пропагандисты и депутаты Госдумы.

Оккупанты представили так называемую доктрину "Русский Донбасс", в которой предусмотрели захват всей территории Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, боевики заявили о намерении провести референдум, чтобы объединить Донецк и Луганск.

Подливает масла в огонь и то, что на форуме выступала главная пропагандистка Путина – Маргарита Симоньян. Так называемая журналистка заявила: "Россия, матушка, забери Донбасс домой".