Она опасна, – пропагандисты жалуются из-за воды в Крыму
Депутат нелегитимной Госдумы России Наталья Поклонская пожаловалась на состояние воды в оккупированном Россией Крыму. По ее словам, низкого качества вода является опасной.
Источник: radiokp.ru
Пропагандистка подчеркнула, что люди "болеют различными кожными болячками, инфекционными кишечными расстройствами".
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"Экс-прокурор" оккупированного Россией Крыма пожаловалась на качество воды в Крыму. Поклонская отметила, что воду дают по часам. К тому же из крана вода бежит ржавая, с неприятным запахом.
Ее нельзя использовать в таких целях, в которых люди привыкли использовать воду из-под крана. Она опасна, люди болеют различными кожными болячками, инфекционными кишечными расстройствами,
– сказала Поклонская.
Кроме того, как отметила пропагандистка, страдает фермерское хозяйство, ведь поля нечем поливать. Она отметила, что ранее в Северо-Крымском канале были специальные сооружения, которые доставляли воду на сельскохозяйственные поля. Однако "сейчас такой возможности нет", добавила Поклонская.
Почему в Крыму возникла проблема с водой
- До того, как Россия оккупировала Крым Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал.
- Однако с приходом оккупационной власти Украина прекратила водоснабжение.
- На полуострове обмелели водохранилища, в частности – Межгорное и Белогорское. Оккупанты призывают местных жителей экономить воду, для этого даже ввели ограничения подачи воды.
- Позиция украинской власти в этом вопросе четкая: будет деоккупация Крыма – будет вода.
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