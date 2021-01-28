Депутат нелегитимной Госдумы России Наталья Поклонская пожаловалась на состояние воды в оккупированном Россией Крыму. По ее словам, низкого качества вода является опасной.

Источник: radiokp.ru

Пропагандистка подчеркнула, что люди "болеют различными кожными болячками, инфекционными кишечными расстройствами".

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"Экс-прокурор" оккупированного Россией Крыма пожаловалась на качество воды в Крыму. Поклонская отметила, что воду дают по часам. К тому же из крана вода бежит ржавая, с неприятным запахом.

Ее нельзя использовать в таких целях, в которых люди привыкли использовать воду из-под крана. Она опасна, люди болеют различными кожными болячками, инфекционными кишечными расстройствами,

– сказала Поклонская.

Кроме того, как отметила пропагандистка, страдает фермерское хозяйство, ведь поля нечем поливать. Она отметила, что ранее в Северо-Крымском канале были специальные сооружения, которые доставляли воду на сельскохозяйственные поля. Однако "сейчас такой возможности нет", добавила Поклонская.

Внимание! Согласно международному праву, ответственность за проблему водоснабжения в Крыму несет Россия.

Почему в Крыму возникла проблема с водой

До того, как Россия оккупировала Крым Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал.

полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. Однако с приходом оккупационной власти Украина прекратила водоснабжение.

На полуострове обмелели водохранилища , в частности – Межгорное и Белогорское. Оккупанты призывают местных жителей экономить воду, для этого даже ввели ограничения подачи воды .

, в частности – Межгорное и Белогорское. Оккупанты призывают местных жителей экономить воду, для этого даже . Позиция украинской власти в этом вопросе четкая: будет деоккупация Крыма – будет вода.

Больше о проблемах с водой в Крыму, позиции Украины и заявлениях оккупантов – по ссылке.