Пропагандист Шарий намекнул, что в тюрьме на Стерненко могут напасть
Скандальный блоггер Анатолий Шарий, которому недавно сообщили о подозрении, неоднозначно прокомментировал приговор Сергею Стерненко. Он намекнул, что на активиста могут напасть в тюрьме.
Источник:Фейсбук Анатолия Шария
Пропагандист опубликовал фото, на котором изображены мужчины с символикой его партии, которые находятся в тюрьме.
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Неоднозначное заявление Шария касательно Стерненко
Снимок пророссийский блоггер подписал так: "Пятый корпус. Привет, Сережа".
Вероятно, таким образом Шарий намекает на возможность нападения на активиста в тюрьме.
Напомним, ранее адвокаты Сергея Стерненко просили перевести его из одесского СИЗО в Киев.
Стерненко осудили: что известно
- Приморский суд Одессы 23 февраля приговорил Стерненко к 7 годам тюрьмы с конфискацией половины имущества.
- Активиста приговорили за якобы похищение Сергея Щербича, которое Стерненко "совершил ради 300 гривен".
- По словам активиста, Щербич – это пророссийский коллаборационист и депутат от одесской партии "Доверяй делам". Кроме того, он находится под тотальным контролем мэра Одессы Геннадия Труханова.
- Стерненко также рассказал, что сначала судья собирался оправдать его, однако впоследствии переписал обвинительное заключение. Происходило это по указанию генпрокурора Ирины Венедиктовой и заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова.
- Приговор активисту возмутил украинцев. Вечером 23 февраля на акции протеста вышли жители примерно 20 городов.
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