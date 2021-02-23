Скандальный блоггер Анатолий Шарий, которому недавно сообщили о подозрении, неоднозначно прокомментировал приговор Сергею Стерненко. Он намекнул, что на активиста могут напасть в тюрьме.

Пропагандист опубликовал фото, на котором изображены мужчины с символикой его партии, которые находятся в тюрьме.

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Неоднозначное заявление Шария касательно Стерненко

Снимок пророссийский блоггер подписал так: "Пятый корпус. Привет, Сережа".

Вероятно, таким образом Шарий намекает на возможность нападения на активиста в тюрьме.

Напомним, ранее адвокаты Сергея Стерненко просили перевести его из одесского СИЗО в Киев.

Обратите внимание! Недавно Шарию объявили о подозрении. Дело касается государственной измены и нарушения равноправия людей по их расовой, национальной принадлежности, религиозным убеждениям.

Стерненко осудили: что известно

Приморский суд Одессы 23 февраля приговорил Стерненко к 7 годам тюрьмы с конфискацией половины имущества.

Активиста приговорили за якобы похищение Сергея Щербича, которое Стерненко "совершил ради 300 гривен".

По словам активиста, Щербич – это пророссийский коллаборационист и депутат от одесской партии "Доверяй делам". Кроме того, он находится под тотальным контролем мэра Одессы Геннадия Труханова.

Стерненко также рассказал, что сначала судья собирался оправдать его, однако впоследствии переписал обвинительное заключение. Происходило это по указанию генпрокурора Ирины Венедиктовой и заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова.

Приговор активисту возмутил украинцев. Вечером 23 февраля на акции протеста вышли жители примерно 20 городов.



Приговор Стерненко / Инфографика 24 канала