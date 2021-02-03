В громком деле о подконтрольных России – по данным СБУ – телеграм-каналах состоялся суд. Двум подозреваемым избрали меры пресечения.

Источник: Укринформ

Речь о двух женщинах, обвиняемых в государственной измене. Ведь администрируемые ими телеграм-каналы сеяли панику и собирали информацию для России.

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Что известно о судах над подозреваемыми по делу о подконтрольных России телеграм-каналах

Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил журналистам, что суд по делу о российской пропаганде через каналы в телеграме состоялся 1 февраля в Харькове. Решения суда такие:

Одну подозреваемую женщину взяли под стражу с правом внесения залога в 1,58 миллиона гривен.

Вторую – отправили под круглосуточный домашний арест.

Одна из этих фигуранток – жена Артема Д., которого Служба безопасности Украины назвала главным менеджером 12 телеграм-каналов. А отчитывался он в свою очередь перед 85 главным центром специальной службы главного управления генерального штаба вооруженных сил России.

Этого же мужчину подозревают в причастности к организации массовых беспорядков в Одессе во время "Антимайдана" . Сейчас, по информации СБУ, он скрывается на оккупированных украинских территориях.

Дело пророссийских телеграм-каналов: что следует знать

1 февраля СБУ сообщила, что разоблачила сеть агентов спецслужб России, которая дестабилизировала ситуацию в Украине. Инструментами этого были ряд телеграм-каналов, в частности "Легитимный", "Резидент", "Картель" и другие.

Правоохранители идентифицировали 50 заказчиков, которые платили за публикацию материалов. Двух фигурантов дела задержали, им сообщили о подозрении в государственной измене.