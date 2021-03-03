Бывшему руководителю прокуратуры Киевской области предъявили обвинение. По версии следствия, он скрывал действия своих подчиненных. Те умышленно вовремя не обжаловали решение суда об условно-досрочном освобождении осужденного за умышленное убийство экс-нардепа. Вероятно, речь идет о Викторе Лозинском.

Обвинительный акт уже направили в суд. Сделала это Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.

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Детали дела

Бывшего руководителя прокуратуры обвиняют в:

организации несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы,

служебном подлоге,

сокрытии преступления,

заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления.

"Согласно обвинительному акту, прокуроры умышленно вовремя не обжаловали решение суда об условно-досрочном освобождении бывшего народного депутата, осужденного за умышленное убийство, от отбывания наказания в связи с состоянием здоровья", – отметили в Офисе генпрокурора.

Зато экс-руководитель прокуратуры пытался избежать ответственности и скрывал противоправные действия своих подчиненных. По версии следствия, те совершили их в интересах экс-нардепа.

Поэтому экс-прокурор организовал составление и выдачу ложной апелляционной жалобы на это постановление суда. Для ее регистрации в якобы установленный законом срок он также организовал несанкционированное внесение в автоматизированную систему учета работы органов прокуратуры ложных сведений,

– отметили в ОГП.

Позже, чтобы скрыть правонарушения подчиненных, чиновник совершил заведомо ложное сообщение о совершении преступления, соединенное с искусственным созданием доказательств обвинения. В частности, документально создал видимость, что преступление совершили не подчинены прокуроры, а работники исправительной колонии. Последние якобы незаконно выпустили нардепа из заведения, где он отбывал наказание.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Государственного бюро расследований.

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