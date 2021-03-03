Дело Лозинского: прокуроры умышленно не обжаловали досрочное освобождение экс-нардепа
Бывшему руководителю прокуратуры Киевской области предъявили обвинение. По версии следствия, он скрывал действия своих подчиненных. Те умышленно вовремя не обжаловали решение суда об условно-досрочном освобождении осужденного за умышленное убийство экс-нардепа. Вероятно, речь идет о Викторе Лозинском.
Источник:Офис генпрокурора
Обвинительный акт уже направили в суд. Сделала это Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.
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Детали дела
Бывшего руководителя прокуратуры обвиняют в:
- организации несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы,
- служебном подлоге,
- сокрытии преступления,
- заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления.
"Согласно обвинительному акту, прокуроры умышленно вовремя не обжаловали решение суда об условно-досрочном освобождении бывшего народного депутата, осужденного за умышленное убийство, от отбывания наказания в связи с состоянием здоровья", – отметили в Офисе генпрокурора.
Зато экс-руководитель прокуратуры пытался избежать ответственности и скрывал противоправные действия своих подчиненных. По версии следствия, те совершили их в интересах экс-нардепа.
Поэтому экс-прокурор организовал составление и выдачу ложной апелляционной жалобы на это постановление суда. Для ее регистрации в якобы установленный законом срок он также организовал несанкционированное внесение в автоматизированную систему учета работы органов прокуратуры ложных сведений,
– отметили в ОГП.
Позже, чтобы скрыть правонарушения подчиненных, чиновник совершил заведомо ложное сообщение о совершении преступления, соединенное с искусственным созданием доказательств обвинения. В частности, документально создал видимость, что преступление совершили не подчинены прокуроры, а работники исправительной колонии. Последние якобы незаконно выпустили нардепа из заведения, где он отбывал наказание.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Государственного бюро расследований.
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Что известно о деле Лозинского
- 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области Лозинский, прокурор Голованевского района Евгений Горбенко и начальник райотдела милиции Михаил Ковальский убили местного жителя Валерия Олийныка.
- В апреле 2011 года Днепровский райсуд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы. Позже Высший спецсуд по гражданским и уголовным делам уменьшил ему наказание до 10 лет заключения.
- В июня 2014 года Бориспольский горрайонный Киевской области по ходатайству защитников осужденного принял решение освободить Лозинского из колонии из-за болезни.
- 6 мая 2019 года Днепровский райсуд Киева досрочно снял судимость с Лозинского. По мнению суда, после отбытия наказания в виде лишения свободы Лозинский своим примерным поведением и добросовестным отношением доказал свое исправление.
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