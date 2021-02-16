Украинская прокуратура подготовила запрос к канадским коллегам с просьбой передать секретный аудиофайл. Речь идет об обнародованной в СМИ записи разговора относительно умышленного сбития самолета.

Украинская сторона уже не впервые обращается с запросом относительно этого аудиофайла. Официальных обращений уже было три

Ранее Разведка Канады получила секретные записи разговора иранского министра об авиакатастрофе МАУ

Что известно о запросе Украины в Канаду

Офис генпрокурора просит аудио, на котором может быть информация о вероятной преднамеренности сбития украинского самолета МАУ в небе над Ираном.

По словам заместителя генпрокурора Венедиктовой Гюндуза Мамедова, это будет уже четвертый запрос в канадской стороны.

Надеемся на скорейшую передачу этого аудиофайла и готовы к проведению экспертиз параллельно с нашими партнерами. Так мы ускорим процесс установления истины и достижения справедливости,

– рассказал Мамедов.

Сложность передачи файла

Есть трудности с передачей материалов из Канады, отметил заместитель генпрокурора. Украинские прокуроры в постоянной связи с канадскими коллегами, но это мало способствует оперативному выполнению запросов.

Более того, Украина инициировала визит украинской группы в Канаду для проведения личных встреч. В Генпрокуратуре надеются, что его рассмотрят в ближайшее время.

Что это за запись о МАУ

10 февраля издание CBC News сообщило, что правительство и органы безопасности Канады изучают секретную аудиозапись. На ней предположительно министр иностранных дел Ирана обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом.

Мужчина на записи пояснил, что вероятно, катастрофа произошла из-за преднамеренного нападения на него двумя или тремя "инфильтраторами".

В украинском МИД пообещали выяснить, что на самом деле произошло той ночью. Евгений Енин подчеркнул, что ключевым является восстановление справедливости.

Напомним. Самолет МАУ сбили 8 января в Иране. Все 176 человек на борту погибли, среди них 11 украинцев. Подробнее – читайте здесь.

Подробно об авиакатастрофе в Иране / Инфографика 24 канала