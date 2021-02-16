Украинские прокуроры просят Канаду аудиозаписи относительно сбитого МАУ
Украинская прокуратура подготовила запрос к канадским коллегам с просьбой передать секретный аудиофайл. Речь идет об обнародованной в СМИ записи разговора относительно умышленного сбития самолета.
Источник:"Радио Свобода"
Украинская сторона уже не впервые обращается с запросом относительно этого аудиофайла. Официальных обращений уже было три
Ранее Разведка Канады получила секретные записи разговора иранского министра об авиакатастрофе МАУ
Что известно о запросе Украины в Канаду
Офис генпрокурора просит аудио, на котором может быть информация о вероятной преднамеренности сбития украинского самолета МАУ в небе над Ираном.
По словам заместителя генпрокурора Венедиктовой Гюндуза Мамедова, это будет уже четвертый запрос в канадской стороны.
Надеемся на скорейшую передачу этого аудиофайла и готовы к проведению экспертиз параллельно с нашими партнерами. Так мы ускорим процесс установления истины и достижения справедливости,
– рассказал Мамедов.
Сложность передачи файла
Есть трудности с передачей материалов из Канады, отметил заместитель генпрокурора. Украинские прокуроры в постоянной связи с канадскими коллегами, но это мало способствует оперативному выполнению запросов.
Более того, Украина инициировала визит украинской группы в Канаду для проведения личных встреч. В Генпрокуратуре надеются, что его рассмотрят в ближайшее время.
Что это за запись о МАУ
- 10 февраля издание CBC News сообщило, что правительство и органы безопасности Канады изучают секретную аудиозапись. На ней предположительно министр иностранных дел Ирана обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом.
- Мужчина на записи пояснил, что вероятно, катастрофа произошла из-за преднамеренного нападения на него двумя или тремя "инфильтраторами".
- В украинском МИД пообещали выяснить, что на самом деле произошло той ночью. Евгений Енин подчеркнул, что ключевым является восстановление справедливости.
Подробно об авиакатастрофе в Иране / Инфографика 24 канала
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