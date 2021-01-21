Прокуратура будет обжаловать решение суда о лишении свободы на 15 лет жестокого убийцы, который в Одесской области зверски убил соседскую 11-летнюю девочку. Государственное обвинение потребует закрыть его в тюрьме пожизненно.

Прокуроры считают, что суд первой инстанции вынес мягкий приговор. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. Читайте также Несмотря на попытку самоубийства: в Одесской области суд вынес приговор убийце 11-летней Дарьи Лукьяненко Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области: что известно В июне 2019 года в поселке Ивановка Одесской области 22-летний местный житель заманил 11-летнюю соседку к себе домой, где пытался совершить в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Не доведя свое намерение до конца молодой человек, решил убить ребенка. Чтобы скрыть преступление, он бросил тело девочки в выгребную яму.

Дарья Лукьяненко исчезла по дороге на занятие в танцевальном кружке. 6 дней ее искали родственники, полицейские, военные и волонтеры. Нашли обнаженное и изуродованное тело девочки в выгребной яме. Сам Тарасов активно помогал в поисках, но полиция разоблачила преступника.

Как впоследствии выяснилось, ее похитил 22-летний сосед. Изнасиловать ее он не успел из-за якобы появления людей.