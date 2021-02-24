Прокурорка Одеської обласної прокуратури Ганна Коломійчук переконана, що правоохоронці здобули всі докази, які стали підґрунтям для вироку активісту Сергію Стерненку. Щоправда, сам Стерненко називає справу сфабрикованою.

Коломійчук заявила, що в кримінальній справі мовиться про викрадення та позбавлення волі людини, розбійний напад і незаконне поводження із зброєю.

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Яка позиція прокурорки

Прокурорка стверджує, що Стерненко та інші люди знущались з потерпілого, тобто ексдепутата Сергія Щербича, зав'язували йому руки та натягували на голову мішок.

Коломійчук додала, що фігуранти справи нібито утримували жертву в підвалі. Вони нібито стріляли над головою чоловіка та затискали йому пальці плоскогубцями. Все для того, аби змусити його піти з посади.

Жінка переконана, що ці факти доведено за допомогою відповідних експертиз. Вони начебто підтвердили у потерпілого 3 вогнепальні сліпі поранення спини та правої ноги, струс мозку, порвану ніздрю, численні синці та садна, а також пошкодження пальця руки.

підтвердили у потерпілого 3 вогнепальні сліпі поранення спини та правої ноги, струс мозку, порвану ніздрю, численні синці та садна, а також пошкодження пальця руки. Правоохоронці провели низку слідчих дій. За словами Коломійчук, для цього було достатньо часу і ресурсів, тому здобуті докази стали підґрунтям вироку.

У свої 25 років Сергій Стерненко фігурує у кількох кримінальних справах,

– сказала прокурорка.

Як слідство встановило причетність Стерненка

Коломійчук розповіла, що інший засуджений, Руслан Демчук, зателефонував потерпілому. Вони мали зустрітися на заправці і поспілкуватися про майбутню благодійну акцію біля одного з торгових центрів Одеси. Щербич знав Демчука, тож приїхав.

Прокурорка додала, що правоохоронці зробили запит у компанії мобільного зв’язку, аби дізналися історію дзвінків з номерів фігурантів. Коломійчук переконана, що зібрана інформація діє проти засуджених. Крім цього, брали до уваги свідчення потерпілого, бо він впізнав своїх кривдників.

Прокурорка зазначила, що нібито, крім Стерненка та Демчука, Щербича викрадали ще двоє людей. Їх особи не встановили.

Яка позиція Стерненка

Стерненко неодноразово заявляв, що справа проти нього є сфабрикованою та базується лише на звинуваченнях Щербича. Останній за 5 років жодного разу прийшов до суду.

та базується лише на звинуваченнях Щербича. Останній за 5 років жодного разу прийшов до суду. Крім того, Стерненко запевняв, що на суддю тиснули мер Одеси Геннадій Труханов, генпрокурорка Ірина Венедіктова та заступник глави Офісу Президента Олег Татаров.

мер Одеси Геннадій Труханов, генпрокурорка Ірина Венедіктова та заступник глави Офісу Президента Олег Татаров. Також активіст вважає, що справа є політично вмотивованою розправою Труханова, яка "почалася ще у 2015 році". Стерненко каже, що міський голова, ймовірно, тричі замовляв вбивство активіста.

Зверніть увагу! Приморський суд Одеси 23 лютого виніс Стерненку вирок – 7,3 року в'язниці з конфіскацією половини майна. Після цього в українських містах спалахнули масштабні протести.



Вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу