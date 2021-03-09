Офіс генпрокурора підготував звернення у Гаазький трибунал через обстріли цивільних на Донбасі. Проросійські бойовики систематично атакують мирне населення.

Російські найманці відкривають вогонь по лікарнях, житлових будинках, об'єктах газо-, водо- та електропостачання. Уся ця інфраструктура не використовується у військових цілях, а, отже, заборонена Женевською конвенцією 1949 року.

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Органи прокуратури роблять масштабну роботу

Здійснений аналіз і зібрана доказова база доводить систематичність злочинних дій щодо мирних жителів Луганщини та цивільних об'єктів, що забезпечують життєдіяльність міст та надають медичну допомогу,

– зазначив Гюндуз Мамедов.

Заступник генпрокурора розповів, що в обласних прокуратурах на Донбасі запроваджений реєстр постраждалих у результаті військових дій, який дозволяє:

Надати відповідну правову оцінку діям окупантів;

визначити обсяг збитків та відновити права жертв.

У кримінальних провадження щодо злочинів, пов’язаних зі збройним конфліктом, встановлено понад 4,2 тисячі потерпілих, з яких понад 90% – саме фізичні особи.

328 цивільних отримали тілесні ушкодження, а 197 загинули внаслідок ворожих обстрілів.

ОГП надав інформацію про факти невибіркових обстрілів

В Офісі генпрокурора додали, що у повідомленні виклали інформацію про 34 факти невибіркових обстрілів.

Наслідками таких дій з боку агресора були численні ушкодження:

водогонів,

гідротехнічних споруд,

виробничих будівель;

обладнання;

Зафіксовані були також перерви у водопостачанні та електроживленні у селищах Новотошківське, Вовчоярівка, Лоскутівка, Підлісне, Тошківка, Світличне, міст Гірське, Золоте та Попасна із загальною кількістю населення понад 40 тисяч.

Скільки об'єктів бойовики зруйнували на Луганщині

З 2014 року встановлено понад 7 тисяч пошкоджених та зруйнованих об'єктів інфраструктури Луганської області.

Лише за останній рік задокументовано 655 обстрілів окупантів, унаслідок яких пошкоджено 22 об’єкти цивільної інфраструктури, поранено 3 цивільних громадян та один загинув.

Зверніть увагу! Загалом до Гаазького трибуналу направлено вже 16 інформаційних повідомлень щодо порушень Міжнародного гуманітарного права у Криму та на Донбасі.