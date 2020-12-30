Прокуратура Крыма и Севастополя направила в украинские суды 27 производств по статье о государственной измене. Также установили около 500 самолетов и 600 кораблей.

Они нарушали порядок въезда и выезда на оккупированный Крымский полуостров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Информационные сообщения

По ходатайствам прокуратуры автономии наложили аресты на 104 самолетов и 50 судов-нарушителей. В ведомстве отметили, что в офисе прокуратуры Международного уголовного суда создали 3 информационные сообщения о:

насильственное перемещение гражданского населения полуострова;

широкомасштабное уничтожение и присвоение имущества в оккупированном Крыму;

пропаганду службы в армии России среди детей.

В общем уже опубликовали 9 информационных сообщений о военных действиях в Крыму. С помощью них прокурор МКС 11 декабря 2020 года завершил предварительное изучение дел "Ситуация в Украине".

Подозрение следователям и прокурорам

Также украинские прокуроры в 2020 году установили и сообщили о подозрении 25 подконтрольным России следователям, прокурорам и судьями в оккупированном Крыму. Их обвинили:

► в совершении государственной измены;

► в нарушении законов и обычаев ведения войны за незаконное уголовное преследование участников проукраинского митинга 26 февраля 2014 года под строительством парламента Крыма.

Начало работы межведомственной группы

Также прокуратура Крыма инициировала начало работы межведомственной рабочей группы по вопросам расчета убытков и потерь, причиненных Украине в результате нарушений природоохранного законодательства в Крыму. В состав группы вошли Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, специалисты центрального органа государственной власти, эксперты, представители Офиса Генпрокурора и прокуратуры автономии.

Справка. Ранее заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что из-за нарушения прав собственности в Крыму пострадали почти 4 тысячи человек. В 85% из них зафиксировали незаконное изъятие земельных участков, а в остальных – разрушение недвижимости.

Отметим, что по состоянию на ноябрь 2020 года, украинские прокуроры расследовали 5000 производств из-за военных преступлений в Крыму и на Донбассе.