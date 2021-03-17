В прокуратуре Автономной Республики Крым и города Севастополя открыли уголовное производство относительно незаконных действий российских силовиков. Они 10 марта задержали на полуострове журналиста Владислава Есипенко.

Действия оккупационных "правоохранителей" квалифицировали как незаконное лишение свободы. Досудебное расследование будет осуществлять именно прокуратура Крыма и Севастополя.

К теме К годовщине "референдума": в оккупированном Крыму поймали украинского "шпиона"

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок", – отметили в прокуратуре.

Задержание журналиста в Крыму: что известно