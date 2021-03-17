Незаконный арест журналиста в Крыму: украинская прокуратура открыла уголовное дело
В прокуратуре Автономной Республики Крым и города Севастополя открыли уголовное производство относительно незаконных действий российских силовиков. Они 10 марта задержали на полуострове журналиста Владислава Есипенко.
Источник:Прокуратура АР Крым и Севастополя
Действия оккупационных "правоохранителей" квалифицировали как незаконное лишение свободы. Досудебное расследование будет осуществлять именно прокуратура Крыма и Севастополя.
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"Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок", – отметили в прокуратуре.
Задержание журналиста в Крыму: что известно
- Журналиста задержали еще 10 марта, но известно об этом стало лишь 16 марта. Российские силовики обвинили Есипенко в том, что он якобы собирал информацию "в интересах спецслужб Украины".
- По их словам, журналист "осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Крыма".
- Впоследствии в ФСБ России вообще заверили, что Есипенко якобы сам признался в сотрудничестве с украинской разведкой.
- В то же время украинская разведка прокомментировала это так, что ФСБ создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации полуострова.
- Также ему приписывают хранение в своем автомобиле самодельного взрывного устройства.
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