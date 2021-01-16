Кернеса объявили мэром Харькова без присяги: прокуратура открыла дело
Харьковская прокуратура открыла уголовное производство из-за назначения Геннадия Кернеса городским главой. Дело в том, что на тот момент Кернес еще находился в больнице и не мог принести присягу.
Расследование проводит группа областных прокуроров. Об этом сообщила местная депутат Алина Мустафаева в фейсбуке.
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Мустафаева уточнила, что дело возбуждено против председателя Харьковской территориальной избирательной комиссии Ольги Мозговой. Именно она объявила, что повторно избранный городским главой Геннадий Кернес не должен в очередной раз приносить присягу.
В случае доказательства вины Мозговой грозит:
- штраф,
- исправительные работы до 2 лет,
- ограничение свободы от 3 лет,
- до 3 лет лишения права занимать определенные должности.
Что известно о смерти Геннадия Кернеса
- Мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря в берлинской клинике "Шарите". Ему было 62 года.
- Как известно, Кернес лечился в Германии, ведь болел COVID-19 и получил осложнения. Его похоронили 23 декабря в Харькове.
- 21 декабря Игорь Терехов заявил о том, что Кернесу надо предоставить звание почетного гражданина Харькова. Кроме этого, говорили и об установке ему памятника. Также было предложение назвать станцию метро именем Кернеса, а также проспект или улицу.
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