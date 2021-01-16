Харьковская прокуратура открыла уголовное производство из-за назначения Геннадия Кернеса городским главой. Дело в том, что на тот момент Кернес еще находился в больнице и не мог принести присягу.

Расследование проводит группа областных прокуроров. Об этом сообщила местная депутат Алина Мустафаева в фейсбуке. Важно Предолагаемая подделка подписи Кернеса: в Харьковской мэрии все отрицают Мустафаева уточнила, что дело возбуждено против председателя Харьковской территориальной избирательной комиссии Ольги Мозговой. Именно она объявила, что повторно избранный городским главой Геннадий Кернес не должен в очередной раз приносить присягу. В случае доказательства вины Мозговой грозит: штраф,

исправительные работы до 2 лет,

ограничение свободы от 3 лет,

до 3 лет лишения права занимать определенные должности. Обратите внимание! 4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов). Что известно о смерти Геннадия Кернеса Мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря в берлинской клинике "Шарите". Ему было 62 года.

в берлинской клинике "Шарите". Ему было 62 года. Как известно, Кернес лечился в Германии, ведь болел COVID-19 и получил осложнения. Его похоронили 23 декабря в Харькове.

и получил осложнения. Его похоронили 23 декабря в Харькове. 21 декабря Игорь Терехов заявил о том, что Кернесу надо предоставить звание почетного гражданина Харькова. Кроме этого, говорили и об установке ему памятника. Также было предложение назвать станцию метро именем Кернеса, а также проспект или улицу.