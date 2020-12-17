Прокуратура необоснованно требует ареста для активиста Стерненко
Активист Сергей Стерненко рассказал, что прокуратура будет ходатайствовать об аресте для него. Он возмутился этому решению, ведь 3 недели назад у активиста закончился домашний арест и Стерненко не убежал за границу.
Стерненко возмутился, что прокурорам безразлично на это. Об этом активист написал на своей странице в фейсбуке.
Важно "Прокуроры сами верят в свое дело": как прошло заседание суда по делу активиста Стерненко
Также Сергей сообщил, что 17 декабря получил от прокуроров ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Домашний арест у меня закончился еще почти 3 недели назад. Я никуда не убежал, веду публичный образ жизни, приезжал даже на одно заседание, которое не состоялось. Но шавкам Венедиктовой пофиг. У них четкое указание закрыть меня в СИЗО,
– отметил активист.
Он добавил, что заседание состоится уже 18 декабря в Приморском суде в 12:00.
Что было раньше
- 11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве. После этого, также в июне, Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из нападавших на Стерненко и погиб во время нападения.
- Стерненко находился под ночным домашним арестом в Киеве: в августе ему смягчили меру пресечения, который продлили в сентябре.
Интересно Стерненко рассказал, получает ли угрозы
Дело против Сергея Стерненко: что следует знать
- Сергея Стерненко пытались трижды убить еще в 2018 году. Однако следователи так и не могли тогда найти организаторов этих покушений.
- Во время третьего нападения Стерненко смог отбиться от нападавших. Во время драки он, защищаясь, ранил одного из нападавших ножом. Ранения стало смертельным.
- Полиция открывала производства об умышленном убийстве. Стерненко утверждает, что защищался.
Поделиться новостью