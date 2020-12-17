Активист Сергей Стерненко рассказал, что прокуратура будет ходатайствовать об аресте для него. Он возмутился этому решению, ведь 3 недели назад у активиста закончился домашний арест и Стерненко не убежал за границу.

Стерненко возмутился, что прокурорам безразлично на это. Об этом активист написал на своей странице в фейсбуке.

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Также Сергей сообщил, что 17 декабря получил от прокуроров ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Домашний арест у меня закончился еще почти 3 недели назад. Я никуда не убежал, веду публичный образ жизни, приезжал даже на одно заседание, которое не состоялось. Но шавкам Венедиктовой пофиг. У них четкое указание закрыть меня в СИЗО,

– отметил активист.

Он добавил, что заседание состоится уже 18 декабря в Приморском суде в 12:00.

Что было раньше

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве. После этого, также в июне, Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из нападавших на Стерненко и погиб во время нападения.

Стерненко находился под ночным домашним арестом в Киеве: в августе ему смягчили меру пресечения, который продлили в сентябре.

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