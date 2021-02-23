В Одесской областной прокуратуре отчитались о приговоре активисту Сергею Стерненко, которого 23 февраля приговорили к 7,3 года тюрьмы. Утверждают, что предоставили обоснованные утверждения и доказательства.

Да, прокуроры поддерживали публичное обвинение Стерненко. Важно Суд приговорил Стерненко к 7 годам тюрьмы Что заявили в прокуратуре Утверждают, что прокуроры доказали, что Стерненко в апреле 2015 года преследовал умысел, чтобы Щербич сложил депутатские полномочия.

Убеждают, якобы "потерпевшего" заманили на встречу и избили. "Пострадавшего связали с применением пластикового зажима, надели на голову тканевый мешок, обмотав его липкой лентой, и увезли в Одессу, где удерживали в подвальном помещении, – говорится в сообщении прокуратуры. Затем, по утверждениям прокуроров, Стерненко и другие лица запугали Щербича, и он сложил депутатские полномочия. Во время этого мужчину якобы пытали.

Кроме того, завладели якобы имуществом мужчины, в частности, деньгами. В результате пострадавший якобы получил сотрясение мозга, синяки и тому подобное. Приговор Стерненко: что известно Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к 7,3 годам тюрьмы.

Однако активист назвал дело политически мотивированным. Стерненко утверждает, что на судью давили генпрокурор Ирина Венедиктова, заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Стерненко добавил, что посоветуется с адвокатами и будет подавать на апелляцию.