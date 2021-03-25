Главный прокурор Донецкой области подписал уведомление в Офис прокурора Международного уголовного суда. В нем говорится о серьезных нарушениях международного гуманитарного права во время войны.

Что известно об обращении прокуратуры

Письмо подготовили в сотрудничестве с Луганским областным правозащитным центром "Альтернатива". Оно содержит информацию о многочисленных фактах ведения военных действий неизбирательного характера.

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Во время войны пророссийские боевики нанесли ущерб жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры.

Какие нарушения совершили российские наемники

Боевики совершали запрещенные Женевской конвенцией 1949 года артиллерийские обстрелы объектов электроснабжения, водопроводов, гидротехнических сооружений и учреждений здравоохранения.

Речь идет о 42 фактах неизбирательных обстрелов Авдеевки, Лимана, Славянска, Углегорска, Ясиноватского и Марьинского районов Донецкой области с общим количеством населения более 200 тысяч человек.



Последствия обстрелов боевиков на Донбассе / Фото Офиса генпрокурора

Потери за годы войны

Более 3,5 тысячи объектов инфраструктуры Донетчины повреждены и разрушены;

735 гражданских погибли в результате вражеских обстрелов;

1 835 – получили травмы.



Оккупанты на Донбассе обстреливают важную инфраструктуру / Фото Офиса генпрокурора

Отметим, в целом в правоохранительных органах области есть информация о 3 969 фактах повреждения и разрушения жилых домов, промышленных зданий и других гражданских объектов.



Прокуратура обратится в Гаагу из-за нарушений на войне / Фото Офиса генпрокурора