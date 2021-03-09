Офис генпрокурора подготовил обращение в Международный уголовный суд в Гааге из-за обстрелов гражданских на Донбассе. Пророссийские боевики систематически атакуют мирное население.

Российские наемники открывают огонь по больницам, жилым домам, объектам газо-, водо - и электроснабжения. Вся эта инфраструктура не используется в военных целях, а, следовательно, запрещена Женевской конвенцией 1949 года.

Читайте также Боевики обстреляли мирных жителей на Донбассе: от тяжелых травм погиб мужчина

Органы прокуратуры делают масштабную работу

Осуществленный анализ и собранная доказательная база доказывает систематичность преступных действий в отношении мирных жителей Луганщины и гражданских объектов, обеспечивающих жизнедеятельность городов и оказывающих медицинскую помощь,

– отметил Гюндуз Мамедов.

Заместитель генпрокурора рассказал, что в областных прокуратурах на Донбассе введен реестр пострадавших в результате военных действий, который позволяет:

Предоставить соответствующую правовую оценку действиям оккупантов;

определить объем ущерба и восстановить права жертв.

В уголовных производствах по преступлениям, связанным с вооруженным конфликтом, установлено более 4,2 тысячи потерпевших, из которых более 90% – именно физические лица.

328 гражданских получили телесные повреждения, а 197 погибли в результате вражеских обстрелов.

Офис генпрокурора предоставил информацию о фактах неизбирательных обстрелов

В Офисе генпрокурора добавили, что в сообщении изложили информацию о 34 фактах неизбирательных обстрелов.

Последствиями таких действий со стороны агрессора были многочисленные повреждения:

водопроводов,

гидротехнических сооружений,

производственных зданий;

оборудование;

Зафиксированы были также перерывы в водоснабжении и электропитании в поселках Новотошковское, Вовчеяровка, Лоскутивка, Подлесное, Тошкивка, Светличное, городов Горное, Золотое и Попасная с общим количеством населения более 40 тысяч.

Сколько объектов боевики разрушили на Луганщине

С 2014 года установлено более 7 тысяч поврежденных и разрушенных объектов инфраструктуры Луганской области.

Только за 2020 год задокументировано 655 обстрелов оккупантов, в результате которых повреждены 22 объекта гражданской инфраструктуры, ранены 3 гражданских и один погиб.

Обратите внимание! Всего в Гаагский трибунал направлено уже 16 информационных сообщений о нарушениях международного гуманитарного права в Крыму и на Донбассе.