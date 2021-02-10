Украинские прокуроры обратились в Канаду: просят аудиозапись о сбитии самолета МАУ
Офис генпрокурора обратился в Канаду о получении аудиофайла, который может свидетельствовать о намеренном сбивании самолета МАУ в Иране. Прокуроры просят информацию, чтобы ускорить процесс расследования трагедии.
Источник:Телеграмм Офиса генпрокурора
Украинская сторона уже подготовила запрос в Канаду о предоставлении международной правовой помощи относительно получения аудио записи, которую опубликовал канадский телерадиовещатель CBC News.
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Что известно о запросе Украины в Канаду
Офис генпрокурора просит аудио, на котором может быть информация о вероятной преднамеренности сбития украинского самолета МАУ в небе над Ираном.
По словам заместителя генпрокуроры Гюндуза Мамедова, это будет уже четвертый запрос к канадской стороне.
Надеемся, что Канада без лишних ожиданий предоставит Украине имеющиеся у них записи переговоров, опубликованные в СМИ,
– отметил Мамедов.
Он добавил, что украинская сторона рассчитывает на получение аудиофайла, "ведь процессы исследования записи и проведения фонетических экспертиз могут быть запущены параллельно: в Канаде и Украине".
Мамедов подчеркнул, что в таком случае следствие будет идти оперативнее, а это позволит быстрее установить истину и восстановить справедливость.
Реакция на обнародованные записи
- На аудио министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зарифе якобы обсуждает возможность того, что сбивание самолета было преднамеренным.
- В украинском Министерстве иностранных дел пообещали выяснить, что на самом деле произошло той ночью. Евгений Енин подчеркнул, что ключевым является восстановление справедливости. Украина и мир не позволят, чтобы интересы нации или отдельных граждан были выше жизни и права человека.
- Иран также уже отреагировал на обнародованные записи – местные власти убеждены, что они поддельные.
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